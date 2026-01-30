توجيه رسمي من الصحة برفع كفاءة أسرّة الطوارئ بمستشفى الغردقة العام

تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتكثيف المتابعة الميدانية ورفع كفاءة الخدمات، أجرى الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان جولة ميدانية شاملة بعدد من المنشآت الصحية بمدينة الغردقة، شملت مستشفى حميات الغردقة، ومستشفى الغردقة العام، ومكتب الصحة، ووحدة الميناء الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الجولة بدأت بمستشفى حميات الغردقة، حيث تفقد نائب الوزير قسم الاستقبال والطوارئ وصيدلية الطوارئ، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات، وراجع جداول النوبتجيات، ووجه بدعم المستشفى بجهاز C-ARM ومنظار معدة، وزيارة أقسام الداخلي والعناية المركزة وعناية الأطفال، والاستماع إلى آراء المرضى، مع توجيه فوري بتوفير جهاز سونار للعناية المركزة لتعزيز القدرات التشخيصية.

وشدد نائب الوزير على ضرورة تواجد مدير طبي دائم بالمستشفى، والتزام الأطقم بالزي الرسمي، والمتابعة المستمرة لنواقص الأدوية، كما تفقد قسم المعمل ووجه بإعادة تشغيل جهاز Human بسرعة والالتزام بجداول الصيانة الدورية.

استبدال المراتب المتهالكة لأسرة الاستقبال

وفي مستشفى الغردقة العام، تفقد أقسام الاستقبال والحضانات والعناية المركزة، ووجه باستبدال المراتب المتهالكة لأسرة الاستقبال، ورفع مستوى النظافة العامة مع متابعة دورية لشركة النظافة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات وانتظام النوبتجيات. كما زار المرضى بالأقسام الداخلية للاطمئنان على حالتهم.

وتابع نائب الوزير مبنى القسطرة والمبنى الجديد، موجهاً بالانتهاء الفوري من أعمال الفرش والتجهيزات وبدء التشغيل خلال أسبوع، مع دعم المبنى الجديد بفريق من قطاع الطب العلاجي، ودراسة ربط مبنى القسطرة بالمبنى الجديد لتعظيم الاستفادة.

انتقلت الجولة إلى مكتب الصحة بالغردقة، حيث تأكد نائب الوزير من انتظام سير العمل وتواجد الأطقم، ووجه بمراجعة موقف السلامة والصحة المهنية، وإصلاح أجهزة التكييف المعطلة أو توفير بدائل مناسبة.

واختتم الجولة بتفقد وحدة الميناء الصحية، حيث اطمأن على تواجد الأطقم الطبية والتمريضية وتوافر الأدوية والمستلزمات، وشدد على تواجد أفراد الأمن على مدار الـ24 ساعة لضمان انتظام العمل وسلامة المنشأة.

وأكد الدكتور محمد الطيب أن هذه الجولات تأتي لضمان تقديم خدمات طبية آمنة وعالية الجودة للمواطنين والزوار، مع التركيز على رفع كفاءة أسرة الطوارئ، تعزيز التشخيص والعلاج، والالتزام الصارم بمعايير الصيانة والنظافة والسلامة في جميع المنشآت الصحية.