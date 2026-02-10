قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: تعزيز العمل الإفريقى المشترك لتحقيق تطلعات شعوبنا فى استقرارا ورخاء أكثر
الرئيس السيسي: مبادرة لحشد تمويل بقيمة 500 مليار دولار لمشروعات تنموية بأفريقيا
سعر الذهب مساء اليوم 10-2-2026 .. صعود 50 جنيها
التعادل الايجابي يحسم الشوط الأول بين الوصل والزوراء
قيادة بخبرة دولية ورؤية إستراتيجية.. السيرة الذاتية لوزير الإنتاج الحربي الجديد
تأكيداً لانفراد صدى البلد .. بيراميدز يضم محمد حمدي من إنبي
بعد اعتقال مادورو.. فنزويلا ترسل أول شحنة من النفط الخام إلى إسرائيل
الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد لمدة أسبوع
تجديد الثقة في كريم بدوي وزيرا للبترول.. استقرار للشركاء واستكمال الاكتشافات
الأمم المتحدة : مصر تلعب دورا كبيرا لإنهاء الحرب في السودان
المستشارة أمل عمار تترأس الدورة العادية الثالثة للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة
4 تكليفات رئاسية لحكومة مدبولي ترسم ملامح الجمهورية الجديدة
حوادث

السيطرة على حريق مصنع مراتب بقرية نفرة بالبحيرة.. وإصابة 3 أشخاص

حريق هائل بالبحيرة
حريق هائل بالبحيرة
ساندي رضا

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة، من السيطرة على حريق نشب داخل مصنع مراتب بقرية نفرة التابعة لمركز دمنهور، مما نتج عنه اشتعال كميات كبيرة من المراتب، وإصابة 3 أشخاص باختناق وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بنشوب حريق داخل مصنع مراتب بقرية نفرة التابعة لذات المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد 6 سيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق داخل مصنع مراتب بقرية نفرة، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون امتداده للأماكن المجاورة، واسفر عن إصابة 3 أشخاص باختناق وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

البحيرة محافظة البحيرة حريق نفرة حريق داخل مصنع مراتب

