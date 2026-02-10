السيطرة على حريق مصنع مراتب بقرية نفرة بالبحيرة.. وإصابة 3 أشخاص

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة، من السيطرة على حريق نشب داخل مصنع مراتب بقرية نفرة التابعة لمركز دمنهور، مما نتج عنه اشتعال كميات كبيرة من المراتب، وإصابة 3 أشخاص باختناق وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بنشوب حريق داخل مصنع مراتب بقرية نفرة التابعة لذات المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد 6 سيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق داخل مصنع مراتب بقرية نفرة، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون امتداده للأماكن المجاورة، واسفر عن إصابة 3 أشخاص باختناق وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.