بعد أخطاء مواجهتي شباب بلوزداد.. هل يرحل الشناوي عن الأهلي؟

شهد النادي الأهلي حالة من التوتر بعد فتح باب الانتقالات الشتوية بسبب رحيل الاعبين.

هل سيرحل الشناوي عن الاهلي؟

من المقرر أن يشهد النادي الاهلي اجتماعا ثلاثيا خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم مصير محمد الشناوي.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع كل من محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، ولجنة التخطيط، والسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي.

وتداول أنباء أن هناك أتجاه داخل النادي الاهلي للتجديد للاعب محمد الشناوي، وأتاحه فرصة المغادرة على سبيل الإعارة له.

نجم الاهلي يغادر الفريق

انتهى محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي من تجهيز أوراق اللاعب يوسف أيمن مدافع الفريق المعار من الدحيل القطري، للعودة إلى النادي القطري مرة أخرى بقرار من السويسري مارسل كولر.

وتبقى أزمة وحيدة في ملف رحيل يوسف أيمن عن الأهلي، وهي رغبة الدحيل في الحصول على قيمة إعارة اللاعب لنهاية الموسم بينما يرغب الأهلي في دفع نصف القيمة فقط خاصة أنه جرت قطع الإعارة في منتصف الموسم.

مدافع جديد داخل صفوف الاهلي

ويستعد الأهلي للتعاقد مع مدافع جديد لدعم صفوفه في يناير الجاري، وفق ما طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

هل سيرحل أكرم توفيق عن الاهلي؟

قرر أكرم توفيق نجم النادي الاهلي تأجيل مناقشة عرض نادي الشمال القطري، حيث ينتهي عقدة مع النادي الاهلي في نهاية الموسم الجاري.

عرض الشمال القطري لأكرم توفيق كان مليون 500 ألف دولار في الموسم الواحد، وكان توفيق طلب تأجيل العرض حتى ينتهي من مفاوضاته مع القلعة الحمراء.

وقدم توفيق طلبا للنادي الأهلي هو حصوله على 25 مليون في الموسم الواحد لكي يجدد عقدة مع الفريق الأحمر.