الحرف اليدوية التراثية والتقليدية مهددة بالاندثار.. هل يجد النواب حلا؟

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ غدا الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة طلب النائبة هالة كمال، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعزيز الحرف اليدوية التراثية والتقليدية.

وجاء في المذكرة الإيضاحية، أن الحرف اليدوية في مصر ثروة قومية وهوية وطنية تحتاج المزيد من الدعم، فالصناعات اليدوية ثروات فنية يهددها الإهمال وهروب المحترفين وهي عنوان للهوية وقاطرة للتنمية وأيضًا الحرف اليدوية هي ثروة سياحية فهي تعتبر من كنوز مصر وثروة قومية يجب الحفاظ عليها من الاندثار، كما ان تلك الحرف تعد نتاجا لتفاعل الفرد مع بيئته المحيطة به، وبالتالي فهي تعبر عن الهوية الثقافية للأفراد وأصالتهم الوطنية.

وأضافت أن الحرف اليدوية تراث مصري مهدد بالاندثار من ينقذه؟ فهي مهن تصارع من أجل البقاء، ولابد من تعزيز مكانة حرف مصر اليدوية، والتراثية على الخريطة السياحية، حيث تتمثل أهم تلك الحرف في المنسوجات اليدوية والتطريز المنتجات الزجاجية، حرف الأحجار، الفخار والخزف والسيراميك المشغولات الخشبية، السجاد والكليم اليدوى صناعات المجوهرات والحلى صناعه الشمع، والصناعات المعدنية، وهي جميعها تعبر عن التراث الشعبي الأصيل.

وتكمن المشكلة في تشتت الجهات المسئولة عنها في مصر وتعددها على مستوى الوزارات، وعدم وجود استراتيجية واضحة لرعايتها والاهتمام والحفاظ على الحرفيين، فهي تعتبر مدخل مهم جدًا الرفع المستوى المعيشي للأسر المصرية، خاصة أنها لا تحتاج إلى تكنولوجيا وتجهيزات إنتاجية عالية.

المذكرة الإيضاحية طالبت بوجود كيان شامل ومسئول على تنفيذ استراتيجية واضحة للرعاية والاستفادة بأقصى طاقة من هذه الحرف التراثية التي تتميز بها مصر ويمكن أن تمثل إضافة للاقتصاد القومي، كما أن استدامة الحرف التقليدية والتراثية، والتي تواجه تحديات متعددة خاصة مع دخول المنتجات الصناعية بشكل واسع وهو ما جعل من الضروري تضافر الجهود للحفاظ على هذا التراث.