قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار المعسل المصري والمستورد 2025 (النخلة وزغلول وميزو وقص وسلوم)
شعبة الاتصالات تطالب بتصنيف الهواتف كسلع أساسية لتقليل التهريب
مشهد مرعب في مقابر مصر القديمة.. شاب معلق بالحبال| ما القصة؟
عشان متتعبش.. أماكن استخراج جواز السفر 2025 في القاهرة
وزير الماليةيزف بشرى: 2025 أفضل على الحكومة والشعب والمستثمرين
رئيس الحزب المصري الديمقراطي: برنامج أحمد موسى يشهد حراكا سياسيا كبيرا
تعويض 35 مليون جنيه.. محامي كهربا يكشف تفاصيل مقاضاة فندق شهير
بسبب سوء النتائج| هل يرحل كولر عن الأهلي؟.. وموقف الإدارة من البرتغالي
قتـ ـلها وشـ ـنق نفسه.. مفاجأة في حادث زوجي شقة مصر الجديدة
الكويت تعلن تعطل خدمة الانترنت في البلاد
4 صفقات| وزير المالية يكشف تفاصيل الطروحات الحكومية في 2025
قداسة البابا تواضروس الثاني يتلقى تهنئات بعيد الميلاد المجيد .. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

برلمان

الحرف اليدوية التراثية والتقليدية مهددة بالاندثار.. هل يجد النواب حلا؟

الحرف اليدوية التراثية
الحرف اليدوية التراثية
محمد الشعراوي
×

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ غدا الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،  مناقشة طلب النائبة هالة كمال، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعزيز الحرف اليدوية التراثية والتقليدية.

وجاء في المذكرة الإيضاحية، أن الحرف اليدوية في مصر ثروة قومية وهوية وطنية تحتاج المزيد من الدعم، فالصناعات اليدوية ثروات فنية يهددها الإهمال وهروب المحترفين وهي عنوان للهوية وقاطرة للتنمية وأيضًا الحرف اليدوية هي ثروة سياحية فهي تعتبر من كنوز مصر وثروة قومية يجب الحفاظ عليها من الاندثار، كما ان تلك الحرف تعد نتاجا لتفاعل الفرد مع بيئته المحيطة به، وبالتالي فهي تعبر عن الهوية الثقافية للأفراد وأصالتهم الوطنية.

وأضافت أن  الحرف اليدوية تراث مصري مهدد بالاندثار من ينقذه؟ فهي مهن تصارع من أجل البقاء، ولابد من تعزيز مكانة حرف مصر اليدوية، والتراثية على الخريطة السياحية، حيث تتمثل أهم تلك الحرف في المنسوجات اليدوية والتطريز المنتجات الزجاجية، حرف الأحجار، الفخار والخزف والسيراميك المشغولات الخشبية، السجاد والكليم اليدوى صناعات المجوهرات والحلى صناعه الشمع، والصناعات المعدنية، وهي جميعها تعبر عن التراث الشعبي الأصيل.

وتكمن المشكلة في تشتت الجهات المسئولة عنها في مصر وتعددها على مستوى الوزارات، وعدم وجود استراتيجية واضحة لرعايتها والاهتمام والحفاظ على الحرفيين، فهي تعتبر مدخل مهم جدًا الرفع المستوى المعيشي للأسر المصرية، خاصة أنها لا تحتاج إلى تكنولوجيا وتجهيزات إنتاجية عالية.

المذكرة الإيضاحية طالبت بوجود كيان شامل ومسئول على تنفيذ استراتيجية واضحة للرعاية والاستفادة بأقصى طاقة من هذه الحرف التراثية التي تتميز بها مصر ويمكن أن تمثل إضافة للاقتصاد القومي، كما أن استدامة الحرف التقليدية والتراثية، والتي تواجه تحديات متعددة خاصة مع دخول المنتجات الصناعية بشكل واسع وهو ما جعل من الضروري تضافر الجهود للحفاظ على هذا التراث.

مجلس الشيوخ هالة كمال الحرف اليدوية التراثية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنكي مصر والاهلي

فوائد فورية| تفاصيل شهادات الادخار المدفوعة مقدما.. وبدء استحقاقات ذات الـ27% في بنكي الأهلي ومصر

الرقم القومي

800 جنيه لـ"الفورية".. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025

منحة الـ 1000 جنية للعمالة غير المنتظمة

من الغد ولمدة 30 يوما| صرف منحة الـ 1000 جنية للعمالة غير المنتظمة في هذه المواقع

بطاقة الرقم القومي

خطوة ضرورية ..الأوراق المطلوبة لتغيير محل الإقامة بالبطاقة

بيرسي تاو

لن يعود لجنوب أفريقيا| بيرسي تاو خارج الأهلي.. وهذا هو ناديه الجديد

بسمة بوسيل

الثالث خلال شهرين.. بسمة بوسيل تتعرض لحادث سير

طقس

10 درجات.. الأرصاد تكشف عن تحول مفاجئ في الطقس خلال الساعات المقبلة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

نائب محافظ

اجتماع تنسيقي لتحديد الخطوات التنفيذية للتسجيل في شبكة المدن الإبداعية باليونسكو

اندلاع أدخنة من قطار المنوفية

بعد توقفها.. عودة حركة القطارات في المنوفية بعد تصاعد أدخنة من جرار |صور

جامعة طنطا

القائم بعمل رئيس جامعة طنطا يقدم التهنئة لـ مطران طنطا وتوابعها |صور

بالصور

جميلة عوض تخطف الأنظار في أحدث ظهور| شاهد

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

بفستان قصير .. شاهد إطلالة ليلي علوي في حفل عيد ميلادها

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

رئيس جامعة الزقازيق يستقبل مستشار الهيئة الملكية للعلا لتعزيز التعاون الأكاديمي

رئيس جامعة الزقازيق
رئيس جامعة الزقازيق
رئيس جامعة الزقازيق

وزير الدفاع للبابا تواضروس: مصر ستظل بنسيجها الوطني نموذجا فريدا للشعوب وموطنا للأديان ورمزا للتماسك والتسامح والأخوة

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة خلال لقاء البابا تواضروس
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة خلال لقاء البابا تواضروس
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة خلال لقاء البابا تواضروس

فيديو

ايمان عبد اللطيف

"نورو" فيروس جديد يهدد العالم | ما أعراضه ؟

ايمان عبد اللطيف

احذروا الساعات القادمة .. تحذير عاجل من تحول مفاجئ بالطقس

ايمان عبد اللطيف

هل تبطل صلاة من قرأ حظك اليوم لمدة 40 يوما | اعرف الحقيقة ؟

كريم محسن

لحظات التجلي.. كريم محسن يطرح أحدث كليباته الغنائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إسلام عبد الرؤوف - الأستاذ بجامعتي الأزهر والسلطان قابوس

د. إسلام عبد الرؤوف يكتب: الإعلام والتحولات الجيوسياسية .. من يسيطر على العالم؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: باوكيس وفيليمون

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عيد الميلاد المجيد.. وصلابة الوحدة الوطنية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: خيارات نتانياهو.. أحلاها مُر!!

دكتور/ محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: حتى لا يفوتنا قطار التكنولوجيا !

المزيد