حملة لإزالة أماكن النباشين بالإسماعيلية

نفذت محافظة الاسماعيلية، حملة مكبرة لرفع وإزالة أماكن إقامة النباشين بجوار صناديق القمامة، وذلك بالتعاون مع شرطة المسطحات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتجميل وتطوير كافة المراكز والمدن والأحياء وإعادة الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة، وذلك من خلال رفع كافة الإشغالات والتعديات، التي من شأنها إعاقة حركة المرور والمارة على الأرصفة، والقضاء على ظاهرة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة، وما تسببه من ترويع للمواطنين وانتشار القمامة والمخلفات بنهر الطريق.

يأتي هذا استمرارًا للجهود المبذولة للقضاء على ظاهرة النباشين، بالتعاون مع الوحدات المحلية لحي ثان وثالث مدينة الإسماعيلية.

وتم رفع ١٥ حالة من نطاق "العشريني، شارع شبين، منطقة مسجد الصالحين"، التابعين لحي ثان، ومنطقة حي المروة، ونادي الكهرباء التابعين لحي ثالث مدينة الإسماعيلية، إلى جانب إزالة ورفع المخلفات بواسطة سيارات الأحياء.

وأشارت المهندسة أميمة حفني محمد مدير إدارة وحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة، إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة ومنع عودتهم مجددًا، وقيام الوحدات المحلية بهد أوكار النباشين بجوار الصناديق، طبقًا لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠.