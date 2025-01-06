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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

Emilia Pérez يتصدر.. القائمة الكاملة لجوائز جولدن جلوب 2025

جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب
نجلاء سليمان
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أقيم صباح اليوم حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 82 بعد حوالي شهر من الإعلان عن قوائم الترشيحات، وفيما يلي أبرز أسماء الفائزين هذا العام. 

وتصدر فيلم نتفليكس الجديد “Emilia Pérez” قوائم جوائز جولدن جلوب هذا العام بعد حصوله على العديد من التكريمات منها أفضل ممثلة وأغنية أصلية وفيلم أجنبي، وأفضل فيلم كوميدي أو موسيقي.

في فئة السينما 

 

أفضل فيلم كوميدي أو موسيقي

  • “Emilia Pérez”

أفضل فيلم دراما 

  • The Brutalist

أفضل ممثل في عمل كوميدي أو موسيقي


سيباستيان ستان “A Different Man”

أفضل ممثلة في عمل كوميدي أو موسيقي

ديمي مور “The Substance”
 

أفضل ممثلة دراما 

فيرناندا توريس “I’m Still Here”

أفضل ممثل دراما 

أدريان برودي “The Brutalist”

أفضل إنجاز سينمائي في شباك التذاكر 

  • “Wicked”

أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية 

  • ”Emilia Pérez”

أفضل فيلم رسوم متحركة 

  • “Flow”

أفضل ممثلة مساعدة 

  • زوي سالدانا ”Emilia Pérez”

أفضل ممثل مساعد 

  • كيران كولكين “A Real Pain”

في فئة التلفزيون 

 

أفضل مسلسل دراما

  • “Shōgun”

أفضل مسلسل كوميدي أو موسيقي

  • “Hacks”

أفضل ممثل دراما

  • هيرويوكي سانادا “Shōgun”

أفضل ممثلة دراما

  • آنا ساواي “Shōgun”

أفضل ممثلة كوميدي أو موسيقي 

  • جين سمارت “Hacks”

أفضل ممثل كوميدي أو موسيقي 

  • جيريمي وايت “The Bear”

أفضل مسلسل قصير 

  • “Baby Reindeer”

أفضل ممثلة في مسلسل قصير

  • جودي فوستر ”True Detective: Night Country"

أفضل ممثل في مسلسل قصير

  • كولين فاريل “The Penguin”

أفضل ممثلة مساعدة في الدراما

جيسيكا جانينج Baby Reindeer

أفضل ممثل مساعد في الدراما

تادانوبو أسانو Shōgun

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Emilia Pérez يتصدر.. القائمة الكاملة لجوائز جولدن جلوب 2025

جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب
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