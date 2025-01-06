عروض ليبية لضم كهربا.. والأهلي يطلب مليون دولار لإعارته

كشفت مصادر مقربة من النادي الأهلي عن اهتمام أندية ليبية بضم لاعب الفريق محمود عبد المنعم "كهربا" خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

تفاصيل العروض الليبية

أشارت المصادر إلى أن نادي الاتحاد الليبي يُبدي اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع كهربا، حيث يسعى لتقديم عرض مالي أعلى من نادي السويحلي الليبي.

نادي السويحلي قدم عرضًا رسميًا للأهلي بقيمة 700 ألف دولار، مقابل استعارة اللاعب لمدة 6 أشهر.

موقف الأهلي

النادي الأهلي رفض العرض المبدئي من السويحلي، مطالبًا بمبلغ مليون دولار نظير إعارة كهربا حتى نهاية الموسم.

الأهلي يدرس جميع العروض المقدمة للاعب، بهدف تحقيق أقصى استفادة مالية، خاصةً في ظل رغبة اللاعب في الرحيل للحصول على فرصة لعب أكبر.

موقف كهربا

وفقًا للمصادر، فإن كهربا يرغب في الحصول على 700 ألف دولار من قيمة العرض بمفرده، ما أدى إلى وجود اختلاف في التفاصيل المالية بين اللاعب والنادي.

تطورات الصفقة

الأهلي طالب إدارة السويحلي برفع العرض المالي ليصل إلى مليون دولار أو أكثر، مع توضيح رغبة النادي في الاحتفاظ باللاعب حال عدم الوصول إلى اتفاق مالي مُرضٍ.

نادي الاتحاد الليبي قد يقدم عرضًا خلال الأيام المقبلة يفوق عرض السويحلي، ما قد يُقرب الصفقة من الحسم.

في الانتظار

لا يزال موقف كهربا معلقًا بين البقاء في الأهلي أو خوض تجربة جديدة في الدوري الليبي، في ظل المنافسة بين الأندية على ضمه.