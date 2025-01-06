بعد تدهور حالته الصحية.. ماذا قال نقيب العلاج الطبيعي عن طبيب أمح الدولي؟

تصدر اسم أمح الدولي، أبرز مشجعي النادي الأهلي، ترند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تدهور حالته الصحية واتهام طبيب علاج طبيعي بالتسبب في ذلك.

ماذا حدث مع أمح الدولي؟

قال الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، إن النقابة تابعت كل الفيديوهات التي نشرت من "الدكتور أحمد أبو النصر، الذي يعالج كل أمراض العصر" كما يقول عن نفسه، وطريقة علاجه للمشجع أمح الدولي، وبعد مشاهدة الفيديوهات قررنا استدعاءه بصورة ودية، لأنه استخدم أنواعًا خطيرة من العلاج وحذرنا من هذا النوع من طرق العلاج.

وأضاف الدكتور سامي سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، في برنامج "مع خيري"، على قناة "المحور"، أن الطبيب لم يلتزم بتحذيرات النقابة له.

جريمة الطبيب أحمد أبو النصر

وتابع سعد، أن الطبيب أحمد أبو النصر ليس مصرح له استخدام العلاج الطبيعي، وكان يجب على نقابة الأطباء استدعاءه، لافتًا إلى أن الطبيب كان في النقابة يوم الجمعة وحذرناه من طرق العلاج الخطيرة.

واختتم سعد، بأنه لا يجوز تصوير المريض بهذا الشكل خلال العلاج، وما فعله الطبيب جريمة يعاقب عليها القانون سواء بطريقة العلاج أو التصوير.

متحدث العلاج الطبيعي يفجر الأزمة

نشر الدكتور محمد محسن، المتحدث باسم نقابة العلاج الطبيعي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، منشورا يتهم من خلاله أحد الأطباء بالتسبب في تدهور الحالة الصحية لأحد المشجعين، الذي يعاني من متلازمة داون.

وقال محسن إن الطبيب "أ. أ" استخدم تقنية "العلاج بالطرقعة" في معالجة المريض "أمح الدولي"، الذي يعاني من متلازمة داون.

وأضاف أن هذا النوع من العلاج غير مناسب لحالات مثل حالة "أمح الدولي"، كونه قد يتسبب في تفاقم المشاكل الصحية.

وأكد أن استخدام تقنيات العلاج بالطرقعة، والتي تتضمن تحريك المفاصل أو العمود الفقري بشكل مفاجئ، قد يكون خطيراً خصوصاً مع الحالات التي تعاني من مشكلات عصبية أو عضلية مثل متلازمة داون، التي تتسم بضعف في التوازن العضلي والمشاكل الهيكلية.

وذكر أنه تبين أن الطبيب "أ. أ" ليس عضوًا في نقابة العلاج الطبيعي، إذ تبين من خلال سجلات النقابة أن الطبيب المذكور مقيد في نقابة الأطباء كأخصائي مساعد تغذية علاجية، وليس أخصائي علاج طبيعي.