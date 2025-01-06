نجاة السائق.. تفحم سيارة تريلا بنزلة الطريق الأوسطي بالبدرشين.. صور

انقلبت سيارة نقل تريلا أثناء نزولها من الطريق الأوسطي لطريق مصر أسيوط الزراعي مما أدي إلي اشتعال النيران بها واحتراقها بالكامل بمدينة البدرشين ونجا قائدها بعد القفز منها قبل اشتعالها.



تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا باشتعال النيران داخل سيارة بمنطقة البدرشين، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق، وبالفحص تبين أنه أثناء نزولها من الطريق الأوسطي لطريق مصر أسيوط الزراعي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة واشتعال النيران بها واحتراقها بالكامل.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.