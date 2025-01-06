أداء إيجابي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على ارتفاع جماعي لكافة مؤشراتها الرئيسية والفرعية، لتواصل تحقيق المكاسب بعد إغلاقها في المنطقة الخضراء خلال جلسة أمس. يعكس هذا الأداء الإيجابي حالة من التفاؤل الحذر بين المستثمرين وسط ترقب لتطورات اقتصادية محلية ودولية.

أداء المؤشرات الرئيسية:

مؤشر "إيجي إكس 30": سجل ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 30201 نقطة، مدعومًا بتحركات إيجابية في أسهم قيادية بقطاعات مثل البنوك والبتروكيماويات.

مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان": صعد بنسبة 0.04%، محققًا 37433 نقطة، مما يشير إلى أداء متوازن بين الأسهم ذات الأوزان الكبرى.

مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي": حقق أعلى نسبة ارتفاع بين المؤشرات الثلاثة بنسبة 0.11% ليصل إلى 13283 نقطة، مدفوعًا بالعوائد النقدية المتزايدة لبعض الشركات المدرجة.

أداء مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة:

"إيجي إكس 70 متساوي الأوزان": قاد الارتفاع بين المؤشرات الفرعية بزيادة بلغت 0.44% ليصل إلى مستوى 8434 نقطة، وهو ما يعكس نشاطًا متزايدًا في أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة.

"إيجي إكس 100 متساوي الأوزان": سجل نموًا بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 11580 نقطة، بدعم من ارتفاعات "إيجي إكس 70" وتعزيز ثقة المستثمرين في الشركات الصغيرة.

تشير هذه المكاسب الجماعية إلى استمرار اتجاه المستثمرين نحو ضخ السيولة في السوق، مع التركيز على الأسهم القيادية والمستقرة. كما أن الأداء القوي لمؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة يعكس اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين الأفراد، خاصة مع قرب نهاية العام المالي وترقب الإفصاحات الفصلية للشركات المدرجة.

استمرار استقرار المؤشرات الاقتصادية المحلية، لا سيما فيما يتعلق بمعدلات التضخم وأسعار الفائدة.

الدعم الحكومي لبرامج الطروحات العامة والخاصة، مما يعزز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الأجانب.

تحسن السيولة بالسوق بعد إتمام صفقات كبيرة خلال الأيام الماضية.

يترقب السوق المصري مزيدًا من الحراك الإيجابي خلال الجلسات المقبلة، مدفوعًا بتفاؤل بشأن أداء الاقتصاد الكلي وتحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

