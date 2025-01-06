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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

بلينكن يتدخل في الأزمة السياسية بكوريا الجنوبية.. فماذا سيقدم ؟

بلينكن
بلينكن
محمد على
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لا يزال الرئيس الكوري الجنوبي الموقوف عن العمل يون سوك يول متمردا في مقر إقامته المحصن ، في حين من المقرر أن تنتهي مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه بناء على أمر الأحكام العرفية الإثنين.


بدأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الاثنين زيارة إلى كوريا الجنوبية التي تشهد أزمة سياسية، حيث سيسعى إلى طرح حلول للأزمة في وقت تقرر فيه محاكمة الرئيس الكوري الجنوبي السابق وأمر الرئيس المؤقت باعتقاله، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وصل بلينكين إلى سيول  فيما يعتقد أنها رحلته الأخيرة كأعلى دبلوماسي أمريكي قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

ويسلط بلينكين الضوء على جهود الرئيس جو بايدن لبناء التحالفات وسيتوجه بعد ذلك إلى طوكيو، مما يجعل من الضروري في نظر مستشاريه عدم تجاهل كوريا الجنوبية، التي تربطها علاقة متوترة وتنافسية في كثير من الأحيان مع اليابان، التي تضم أيضًا آلاف القوات الأمريكية.

وكان يون في وقت من الأوقات شخصية مفضلة لدى إدارة بايدن بتحركاته الجريئة لطي صفحة الخلاف مع اليابان ونظرته إلى دور أكبر لكوريا الجنوبية في القضايا العالمية.

انضم يون إلى بايدن لحضور قمة ثلاثية تاريخية مع رئيس الوزراء الياباني، وقبل أشهر من إعلان الأحكام العرفية، تم اختياره لقيادة قمة الديمقراطية العالمية، وهي مبادرة مميزة للإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها.

وقال سيدني سيلر ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق المهتم بكوريا الجنوبية والزميل في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن بلينكين قد يواجه بعض الانتقادات من اليسار الكوري الجنوبي بسبب الزيارة، لكنه يجب أن يكون قادرا على التعامل مع الأزمة السياسية.

وقال إن بلينكين يتمتع بشهرة كافية تجعله بعيدا عن الصراعات، ويمكنه الحفاظ على التركيز على التحديات مثل الصين وكوريا الشمالية.

وذكر  سيلر: "يمكن لبلنكين تفادي الكثير من هذه الألغام في كوريا الجنوبية بسهولة نسبية ووضعها في سياق ليس محاولة لمساعدة الحزب الحاكم أو خلق شعور مصطنع بالحياة الطبيعية حيث لم يكن الأمر كذلك".

ولم تذكر وزارة الخارجية في بيان لها الأزمة السياسية بشكل مباشر، لكنها قالت إن بلينكين سيسعى إلى الحفاظ على التعاون الثلاثي مع اليابان، والذي شمل تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية بشأن كوريا الشمالية.

وتأتي زيارة بلينكين في وقت التغيير لكلا البلدين، مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير.

وشددت إدارة بايدن منذ الأزمة على أنها تتواصل مع السياسيين الكوريين الجنوبيين من كلا الجانبين، وسط حالة عدم اليقين بشأن من سيقود رابع أكبر اقتصاد في آسيا.

ويؤيد زعيم المعارضة التقدمية لي جاي ميونج، الذي يواجه حرمانًا من الترشح للانتخابات في قضية قضائية، الدبلوماسية مع كوريا الشمالية.

لكن الناشط العمالي السابق اتخذ أيضًا مواقف تختلف عن مواقف بايدن وترامب.

بايدن كوريا الجنوبية بلينكن الرئيس الكوري الجنوبي الرئيس المؤقت يون سوك يول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

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