وفد هيئة قضايا الدولة يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

زار المستشار عبدالرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، ووفد رفيع المستوى من مستشاري قضايا الدولة، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

قدّم المستشار عبدالرزاق شعيب، التهنئة لقداسة البابا ولجميع الاقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

من جانبه، أعرب المستشار عدنان فنجري وزير العدل عن تقديره الكبير لقداسة البابا تواضروس الثاني، مثمنًا دور الكنيسة الوطني والاجتماعي، مضيفاً أن الله قد حبا مصر كونها مهد الرسالات السماوية، فجعل شعبها نسيجًا واحد تجمعه روابط الحب والاخلاص والوفاء عبر التاريخ، متمنياً أن يحفظ الله مصر وأهلها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني، عن تقديره وشكره لزيارة المستشار عدنان فنجري وزير العدل والتي تعكس الروابط الأخوية التي تجمع أبناء مصر جميعا.

توجّه المستشار عدنان فنجري وزير العدل إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية يرافقه عدد من مساعديه، لتقديم التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وإلى جميع الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.