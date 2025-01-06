قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمن الغذائي| أزمة جديدة تؤرق السودانيين .. ومناطق واسعة مهددة بالمجاعة
النمسا في لحظة محورية| اليمين المتطرف على أبواب المستشارية .. ورئيس البلاد يلتقي بزعيمه
58 ألف مقتحم.. رقم قياسي جديد يسجله المعتدين على الأقصى خلال 2024
المقاومة تقصف غلاف غزة.. والشهداء بالعشرات في 3 جرائم خلال 24 ساعة
بعد التعادل السلبي بين الزمالك والمصري.. أول قرارات جروس وعلي ماهر
تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم
من البداية للنهاية.. القصة الكاملة لأزمة لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح في دهس شخص على طريق الساحل الشمالي
أبوشقة: الشائعات أسقطت دولا كبيرة.. والحروب لم تعد دبابات وطائرات
البابا تواضروس الثاني يترأس اليوم قداس عيد الميلاد المجيد
خبير: الدعم النقدي آلية أكثر كفاءة ومرونة لتحسين مستوى المعيشة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو تقود إسرائيل من كارثة
مصادر لـ"صدى البلد": اجتماع لعليا الوفد لإلغاء قرار فصل السيد البدوي من الحزب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

المقاومة تقصف غلاف غزة.. والشهداء بالعشرات في 3 جرائم خلال 24 ساعة

شهداء غزة
شهداء غزة
محمد على
×


 

أفادت وسائل إعلام عبرية بأنه جرى سقوط صاروخ يرجع في الغالب للمقاومة الفلسطينية في ردها على العدوان، وذلك على مبنى في سديروت بغلاف غزة نجم عنه أضرار مادية بالموقع.


وذكرت أن الصواريخ أطلقت على سديروت من على بعد مئات الأمتار من موقع للواء ناحل في بيت حانون.

ولفتت إلى إنه جرى رصد إطلاق 3 صواريخ من غزة اعترضت الدفاعات الجوية أحدها بينما سقط الآخران في سديروت.

وحول تطورات الإبادة الجماعية  في غزة فذكرت مصادر طبية فلسطينية بإصابة 40 فردًا في قصف مسيرة إسرائيلية مدرسة تؤوي نازحين شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

في هذه الأثناء، قالت وزارة الصحة بغزة بأن الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة وصل منها للمستشفيات 48 شهيدا و75 مصابا.

وأفادت  وزارة الصحة بغزة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 45,854 شهيدا و109,139 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

24 ساعة الشهداء غلاف غزة المقاومة 3 مجازر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

زيادة الإيجار القديم رسميا 2025.. اعرف الموعد وآلية التطبيق

تفاصيل جديدة في واقعة العثور علي جثتي زوجين مصر الجديدة

تفاصيل جديدة في واقعة العثور علي جثتي زوجين بـ مصر الجديدة

3 أيام متتالية إجازة مدفوعة الأجر.. مفاجأة لموظفي الحكومة والقطاع الخاص في يناير

3 أيام متتالية إجازة مدفوعة الأجر.. مفاجأة لموظفي الحكومة والقطاع الخاص في يناير

محمد الشناوي

عرض مفاجئ من الأهلي لـ محمد الشناوي

وزير التربية والتعليم

التعليم: حظر عقد امتحانات نصف العام 2025 اليوم وغدا

الطقس

البس الجاكت| سقوط أمطار ورياح شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

كيف يرفع البلاء

كيف يرفع الله البلاء سريعا؟.. بذكر واحد تبتعد عنك المصائب

رضا عبد العال

لا يستحق الاستمرار.. رضا عبد العال يطالب الزمالك برحيل هذا اللاعب

ترشيحاتنا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يتابع تنفيذ سيناريو محاكاة لعدد من الأزمات لاختبار جاهزية القطاعات

محافظ الأقصر يتابع آخر مستجدات منظومات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية

محافظ الأقصر يتابع آخر مستجدات منظومة التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية

مجلس مدينة الأقصر يصادر (20) عربة كارو يستخدمها "النباشين" لنبش القمامة

مجلس مدينة الأقصر يصادر 20 عربة كارو يستخدمها "النباشين" في القمامة ..صور

بالصور

بفستان لافت.. زوجة باسل الخياط تثير الجدل رفقته

زوجة باسل الخياط
زوجة باسل الخياط
زوجة باسل الخياط

خطر الموت.. استدعاء سيارتين شهيرتين بسبب عيب قاتل

سيارات فورد
سيارات فورد
سيارات فورد

مصر للطيران تنقل الخيول المشاركة في بطولة الفروسية الدولية بقطر| صور

الخيول المشاركة في بطولة الفروسية الدولية بقطر
الخيول المشاركة في بطولة الفروسية الدولية بقطر
الخيول المشاركة في بطولة الفروسية الدولية بقطر

Emilia Pérez يتصدر.. القائمة الكاملة لجوائز جولدن جلوب 2025

جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب

فيديو

أنغام وأكرم حسنى

أكرم حسنى يكشف عن برومو كليب أغنية "تيجى نسيب" لـ أنغام

مها أبو عوف

في ذكراها.. سر توقف مها أبو عوف عن التمثيل مرتين

فيروز مكي

فيروز مكي.. مذيعة مصرية أخرست مستشار الحزب الجمهوري الأمريكي على الهواء

ايمان عبد اللطيف

"نورو" فيروس جديد يهدد العالم | ما أعراضه ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي "44"

د. محمد حسن معاذ

د. محمد حسن معاذ يكتب: استقرار الأسرة أساس لبناء المجتمع في فكر الإمام محمد زكي إبراهيم

د. سماح رمضان خميس - وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنصورة

د. سماح رمضان خميس تكتب: الجامعات المصرية تحتضن ذوي الهمم وتُلبي احتياجاتهم

د. إسلام عبد الرؤوف - الأستاذ بجامعتي الأزهر والسلطان قابوس

د. إسلام عبد الرؤوف يكتب: الإعلام والتحولات الجيوسياسية .. من يسيطر على العالم؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: باوكيس وفيليمون

المزيد