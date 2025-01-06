المقاومة تقصف غلاف غزة.. والشهداء بالعشرات في 3 جرائم خلال 24 ساعة





أفادت وسائل إعلام عبرية بأنه جرى سقوط صاروخ يرجع في الغالب للمقاومة الفلسطينية في ردها على العدوان، وذلك على مبنى في سديروت بغلاف غزة نجم عنه أضرار مادية بالموقع.



وذكرت أن الصواريخ أطلقت على سديروت من على بعد مئات الأمتار من موقع للواء ناحل في بيت حانون.

ولفتت إلى إنه جرى رصد إطلاق 3 صواريخ من غزة اعترضت الدفاعات الجوية أحدها بينما سقط الآخران في سديروت.

وحول تطورات الإبادة الجماعية في غزة فذكرت مصادر طبية فلسطينية بإصابة 40 فردًا في قصف مسيرة إسرائيلية مدرسة تؤوي نازحين شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

في هذه الأثناء، قالت وزارة الصحة بغزة بأن الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة وصل منها للمستشفيات 48 شهيدا و75 مصابا.

وأفادت وزارة الصحة بغزة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 45,854 شهيدا و109,139 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.