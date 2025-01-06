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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

حصاد التنمية المحلية في 2024.. جهود كبيرة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية" وتعزيز الصحة الإنجابية

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش
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استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم تقريراً ضمن الحصاد السنوي للوزارة لعام 2024، حول أبرز تطورات تنفيذ المشروع القومي لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية والجهود والإنجازات التى تحققت على أرض الواقع، ومتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية" لبناء الإنسان، والمبادرات المحلية الأخرى التى تهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز الصحة الإنجابية والتوعية السكانية.

وأكدت الدكتور منال عوض سعي الوزارة الدائم لتحقيق الهدف القومي للسيطرة على النمو السكاني وأنه يجرى العمل حالياً على تحقيق الاستدامة فى أهداف المشروع المطلوب تحقيقها للحد من الزيادة السكانية على مستوي المحافظات ، وذلك من خلال صياغة البرامج التي تساهم في تحقيق هذه الأهداف، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية عن القرى والنجوع والأحياء تضم (الوضع السكاني / الوضع الاجتماعي / الخدمات / الموارد الطبيعية / المشاكل والتحديات).

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن وحدة السكان المركزية بالوزارة شاركت في تحديث "الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2023-2030"، ووضع الخطة التنفيذية 2024-2025، والتي تضمنت 96 مبادرة مقترحة من وحدات السكان بالمحافظات بالمحاور الخمسة للخطة، بالإضافة إلى عدد 6 مبادرات ضمن مبادرة ال 100 يوم بداية لبناء الإنسان والتنمية البشرية، كما شاركت الوحدة بجلسة حوارية فى المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية خلال أكتوبر 2024 ، لعرض تجربة الوزارة فى حوكمة إدارة البرنامج السكاني بالمحليات والتجارب الناجحة لبعض وحدات السكان بالمحافظات بالإضافة إلي مشاركة وزيرة التنمية الاهلية في جلسة " اللامركزية والتنمية البشرية " في المؤتمر بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان وعدد من المحافظين والمسؤولين .

وأشارت د.منال عوض إلي جهود الوحدة المركزية للسكان لدعم وبناء القدرات حيث تم عمل 48 زيارة ميدانية للقيادات التنفيذية بالمحافظات لمناقشة أهداف المشروع وأهميته فى تفعيل اللامركزية فى إدارة البرنامج السكاني ومتابعة مبادرة ال 100 يوم بداية لبناء الإنسان والتنمية البشرية، كما تم عقد 25 لقاء مرئي وسمعي عن القضية السكانية ودور وزارة التنمية المحلية والمجلس القومي للسكان، وانشاء 18 صفحة فيسبوك بالمحافظات مخصصة لنشر الأنشطة التنسيقية مع الجهات التنفيذية والمجتمع المدني، إلى جانب صفحة فيسبوك لوحدة السكان المركزية بالوزارة، و جروب فيسبوك " تسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية" لنشر جميع أنشطة وحدات السكان التي تتم بالتعاون مع الجهات الشريكة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية إنه تم تقديم الدعم اللازم لفرق العمل السكانية من خلال ورش العمل والزيارات الميدانية للمحافظات والتدريبات الإفتراضية، حيث قامت وحدة السكان المركزية بتدريب 2474 من رواد العمل السكاني بالتنمية المحلية والمديريات المختلفة والمجلس القومي للسكان على مهارات إدارة البرنامج السكاني ورفع الوعي بالقضية السكانية والسياسات المختلفة لخفض النمو السكاني وعرض تجارب الدول ونماذج العمل لرصد المشكلات وتحليلها وتحليل شركاء العمل والدعوة لكسب التأييد والتخطيط المبني على النتائج والتنسيق والمتابعة والتقييم والمؤشرات السكانية وتحليلها.

ولفتت د.منال عوض ، إلي أنه تم تفعيل أداء الوحدات من خلال بناء المهارات والقدرات البشرية لمسئولي الوحدات والعاملين بها حيث قامت وحدة السكان بتنفيذ أربع برامج تدريبية متنوعة بمركز التنمية المحلية بسقارة فى "ديناميكيات السكان"، و "التخطيط الإستراتيجي السكاني والمشاركة المجتمعية"، و " التقديرات السكانية المستقبلية"، وبرنامج أخر معد خصيصا للقيادات التنفيذية بالمحليات عن "بناء الدعم وكسب التأييد للقضية السكانية" ،  وتم رفع وعي أكتر من 2000 من شباب الجامعة والمجلس الإقليمي للسكان بالقضية السكانية.

كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية بعض المبادرات التى قام بها المشروع بالمحافظات حيث قامت وحدة السكان برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل  بتكليف جميع وحدات السكان بالقيام بمبادرات لرفع الوعي بالقضية السكانية والصحة الإنجابية، والتمكين الإقتصادي، والإجتماعي والمعرفي والتعليمي بالتعاون مع كافة شركاء المجتمع التنفيذيين والمجتمع المدني وقد ترتب على ذلك خفض نسب الأمية، والتسرب من التعليم، وعمالة الأطفال، والبطالة، وزواج القاصرات، ختان الإناث، وخفض معدلات الإنجاب، وذلك إلى جانب مبادرة تحدث معه التي أطلقتها الوزارة موجه للشباب لرفع الوعي بالقضية السكانية، الصحة الإنجابية، خطورة زواج القاصرات، خطورة ختان الإناث، أهمية اختيار شريك الحياة، والتفاهم الأسري، تربية الأطفال.

وفيما يتعلق بتنفيذ المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية .. كشفت وزيرة التنمية المحلية، عن متابعة وحدة السكان بالوزارة ما يتم تنفيذه من أنشطة من خلال وحدات السكان بالمحافظات فى المحاور الأربعة للمبادرة منذ بدايتها حتي الآن، ومنها مجال التمكين الإقتصادي للشباب والمرأة و المجال الخدمي و التمكين الثقافي والمعرفي والتوعوي والتحول الرقمي.

وأكدت الدكتورة منال عوض، استمرار الوزارة في دعم جميع المحافظات لتنفيذ المبادرات لتحقيق أهداف الإستراتيجية القومية للسكان 2030 ، وتركز خطة العمل المستقبلية لمشروع تسريع الاستجابة السكانية علي استكمال الجهود في بناء قدرات منسقي السكان بالمحافظات لإدارة البرامج والخطط السكانية والتنموية، مع استمرار عملية المتابعة اليومية والميدانية لأنشطة الوحدات السكانية والحرص على دعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي .

التنمية المحلية منال عوض القضية السكانية

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