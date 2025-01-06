بي واي دي تتفوق على "تسلا" ببيع 1.67 مليون سيارة كهربائية في 2024

كشفت شركة BYD عن تحقيق مبيعات سنوية قياسية لعام 2024، معززةً مكانتها كواحدة من أكبر الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية في العالم.

جاءت هذه النتائج في الوقت الذي تتنافس فيه BYD مع شركة Tesla، المملوكة لإيلون ماسك، على صدارة قطاع السيارات الكهربائية عالميًا.

أرقام قياسية للمبيعات الكهربائية

وحققت BYD مبيعات بلغت 1.76 مليون سيارة كهربائية تعمل بالبطاريات خلال عام 2024، مما يجعلها قريبة من أرقام تسلا التي بلغت 1.789 مليون سيارة.

وعلى الرغم من ذلك، تتفوق BYD بفارق كبير عند احتساب السيارات الهجينة القابلة للشحن، حيث يصل إجمالي مبيعاتها السنوية إلى 4.27 مليون سيارة بجميع الفئات وأنواع القيادة.

وفي شهر ديسمبر وحده، سجلت BYD مبيعات قياسية بلغت 207,734 سيارة كهربائية بالكامل، بزيادة قدرها 8.9% مقارنة بنفس الشهر من عام 2023.

هذه المرة الأولى التي تتجاوز فيها الشركة حاجز الـ200 ألف سيارة كهربائية شهريًا، مما يعكس النمو المستمر في الطلب على سياراتها.

التوسع في السوق العالمي

وتظل الصين السوق الأكثر أهمية لـ BYD، أظهرت الشركة نموًا ملحوظًا في الأسواق الخارجية، حيث باعت 417,000 سيارة خارج الصين في عام 2024، بزيادة قدرها 71.9% مقارنة بالعام السابق.

الأداء بالمقارنة مع تسلا

على الرغم من انخفاض مبيعات تسلا السنوية لأول مرة، استطاعت الشركة أن تحافظ على صدارة السيارات الكهربائية بالكامل بمبيعات بلغت 1.789 مليون وحدة.

ومع ذلك، إذا استمر الزخم الحالي لـ BYD، فمن المتوقع أن تتفوق على تسلا في عام 2025.

الدور الريادي للسيارات الهجينة

وتعد السيارات الهجينة القابلة للشحن ركيزة أساسية لنمو BYD، حيث بلغت مبيعاتها 307,706 سيارة في ديسمبر وحده، بزيادة مذهلة وصلت إلى 101.9%.

هذه السيارات تسهم بشكل كبير في نجاح BYD، إذ تشكل الجزء الأكبر من مبيعاتها مقارنة بالسيارات الكهربائية بالكامل.

مستقبل مشرق لـ BYD

ومع استمرار التوسع في الأسواق الدولية وتحقيق نتائج قياسية شهريًا، تبرز BYD كمنافس قوي في صناعة السيارات الكهربائية والهجينة.

ومع توقعات بمواصلة هذا الزخم، قد يكون عام 2025 العام الذي تتفوق فيه BYD على تسلا في سباق السيارات الكهربائية عالميًا.