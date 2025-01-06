قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كشف أثري في مصر .. ماذا وجدت البعثة الأجنبية في سقارة
الرئيس السيسي يرعى احتفالية "يوم الثقافة" لتكريم رموز الإبداع المصري
الأرصاد عن حالة الطقس غدا: معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء
وزير الاستثمار يبحث سبل تطوير برنامج رد أعباء الصادرات ودعم تنافسية المنتجات المصرية
بقيمة 6 ملايين جنيه.. الداخلية تحبط محاولة تهريب أسلحة نارية
مع إجازة البنوك غدا .. اعرف حدود السحب والإيداع اليومي من ماكينات الصراف الآلي ATM
وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع أعضاء الجالية المصرية في عُمان
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات
شرطة الجيزة تؤمن 50 كنيسة في قطاع الجنوب استعدادا لقداس عيد الميلاد
لو العمل حرمك من العطلة الرسمية .. أعرف حقك في تعويضات أجازة عيد الميلاد
مجلس الوزراء: توفير احتياجات المواطنين من الأدوية الناقصة والمستلزمات الطبية
الحكومة: إطلاق تطبيق "بالشفا" خلال أشهر لطلب الأدوية بسهولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

بي واي دي تتفوق على "تسلا" ببيع 1.67 مليون سيارة كهربائية في 2024

BYD Vs Tesla
BYD Vs Tesla
عزة عاطف
×

كشفت شركة BYD عن تحقيق مبيعات سنوية قياسية لعام 2024، معززةً مكانتها كواحدة من أكبر الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية في العالم. 

جاءت هذه النتائج في الوقت الذي تتنافس فيه BYD مع شركة Tesla، المملوكة لإيلون ماسك، على صدارة قطاع السيارات الكهربائية عالميًا.

أرقام قياسية للمبيعات الكهربائية

وحققت BYD مبيعات بلغت 1.76 مليون سيارة كهربائية تعمل بالبطاريات خلال عام 2024، مما يجعلها قريبة من أرقام تسلا التي بلغت 1.789 مليون سيارة. 

وعلى الرغم من ذلك، تتفوق BYD بفارق كبير عند احتساب السيارات الهجينة القابلة للشحن، حيث يصل إجمالي مبيعاتها السنوية إلى 4.27 مليون سيارة بجميع الفئات وأنواع القيادة.

وفي شهر ديسمبر وحده، سجلت BYD مبيعات قياسية بلغت 207,734 سيارة كهربائية بالكامل، بزيادة قدرها 8.9% مقارنة بنفس الشهر من عام 2023. 

هذه المرة الأولى التي تتجاوز فيها الشركة حاجز الـ200 ألف سيارة كهربائية شهريًا، مما يعكس النمو المستمر في الطلب على سياراتها.

التوسع في السوق العالمي

وتظل الصين السوق الأكثر أهمية لـ BYD، أظهرت الشركة نموًا ملحوظًا في الأسواق الخارجية، حيث باعت 417,000 سيارة خارج الصين في عام 2024، بزيادة قدرها 71.9% مقارنة بالعام السابق.

الأداء بالمقارنة مع تسلا

على الرغم من انخفاض مبيعات تسلا السنوية لأول مرة، استطاعت الشركة أن تحافظ على صدارة السيارات الكهربائية بالكامل بمبيعات بلغت 1.789 مليون وحدة. 

ومع ذلك، إذا استمر الزخم الحالي لـ BYD، فمن المتوقع أن تتفوق على تسلا في عام 2025.

الدور الريادي للسيارات الهجينة

وتعد السيارات الهجينة القابلة للشحن ركيزة أساسية لنمو BYD، حيث بلغت مبيعاتها 307,706 سيارة في ديسمبر وحده، بزيادة مذهلة وصلت إلى 101.9%. 

هذه السيارات تسهم بشكل كبير في نجاح BYD، إذ تشكل الجزء الأكبر من مبيعاتها مقارنة بالسيارات الكهربائية بالكامل.

مستقبل مشرق لـ BYD

ومع استمرار التوسع في الأسواق الدولية وتحقيق نتائج قياسية شهريًا، تبرز BYD كمنافس قوي في صناعة السيارات الكهربائية والهجينة. 

ومع توقعات بمواصلة هذا الزخم، قد يكون عام 2025 العام الذي تتفوق فيه BYD على تسلا في سباق السيارات الكهربائية عالميًا.

سيارات مليون سيارة مبيعات تسلا مبيعات BYD قطاع السيارات الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

زيادة الإيجار القديم رسميا 2025.. اعرف الموعد وآلية التطبيق

تفاصيل جديدة في واقعة العثور علي جثتي زوجين مصر الجديدة

تفاصيل جديدة في واقعة العثور علي جثتي زوجين بـ مصر الجديدة

سرقة الكهرباء

لضبط سارقى التيار .. قرار جديد من الكهرباء

3 أيام متتالية إجازة مدفوعة الأجر.. مفاجأة لموظفي الحكومة والقطاع الخاص في يناير

3 أيام متتالية إجازة مدفوعة الأجر.. مفاجأة لموظفي الحكومة والقطاع الخاص في يناير

وزير التربية والتعليم

التعليم: حظر عقد امتحانات نصف العام 2025 اليوم وغدا

كيف يرفع البلاء

كيف يرفع الله البلاء سريعا؟.. بذكر واحد تبتعد عنك المصائب

الطقس

البس الجاكت| سقوط أمطار ورياح شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

الدولار رسميًا الآن.. أقل سعر في البنوك اليوم الاثنين 6-1-2025

الدولار رسميا الآن.. تراجع ملحوظ في البنوك اليوم الإثنين 6-1-2025

ترشيحاتنا

محمد صلاح

إعلامى: محمد صلاح أعظم جناح في العالم وأفضل من رونالدو وهنري

ابراهيم عادل

كريم رمزي: إبراهيم عادل لاعب أوروبي.. وأطالب بيراميدز بمساعدته على الاحتراف

محمد الدماطي

الأهلي يكلف الدماطي برئاسة بعثة الفريق فى كوت ديفوار لمواجهة استاد أبيدجان

بالصور

طريقة عمل الشيش طاووق.. طعم الشارع الشهي في منزلك

طريقة عمل الشيش طاوق
طريقة عمل الشيش طاوق
طريقة عمل الشيش طاوق

حرس الحدود يحبط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر خليج السويس

حرس الحدود يحبط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر خليج السويس
حرس الحدود يحبط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر خليج السويس
حرس الحدود يحبط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر خليج السويس

طريقة عمل شوربة الكراث والكستناء..معجزة صحية دافئة في طبق واحد

طريقة عمل شوربة الكراث والكستناء
طريقة عمل شوربة الكراث والكستناء
طريقة عمل شوربة الكراث والكستناء

أحلى من الكافيهات.. مشروبات تساعد على التدفئة في الشتاء

مشروبات تساعد على التدفئة في الشتاء
مشروبات تساعد على التدفئة في الشتاء
مشروبات تساعد على التدفئة في الشتاء

فيديو

بسمة بوسيل

الثالثة خلال شهرين .. بسمة بوسيل تتعرض لحادث بسيارتها

شعبان عبد الرحيم

خروف السبب.. مفاجأة حول وفاة شعبان عبد الرحيم

بسمة بوسيل

صرخة أنثى.. تعليق بسمة بوسيل على أغنيتها الجديدة

جورج وسوف وابنه الراحل وديع

أصعب ذكرى.. تعليق مؤثر من جورج وسوف على رحيل ابنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي "44"

د. محمد حسن معاذ

د. محمد حسن معاذ يكتب: استقرار الأسرة أساس لبناء المجتمع في فكر الإمام محمد زكي إبراهيم

د. سماح رمضان خميس - وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنصورة

د. سماح رمضان خميس تكتب: الجامعات المصرية تحتضن ذوي الهمم وتُلبي احتياجاتهم

د. إسلام عبد الرؤوف - الأستاذ بجامعتي الأزهر والسلطان قابوس

د. إسلام عبد الرؤوف يكتب: الإعلام والتحولات الجيوسياسية .. من يسيطر على العالم؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: باوكيس وفيليمون

المزيد