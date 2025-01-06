إعلامى: محمد صلاح أعظم جناح في العالم وأفضل من رونالدو وهنري

تغنى الإعلامي كريم رمزي، بالمستوى الذي يُقدمه النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، في الدوري الإنجليزي الممتاز على مدى سنوات.

وقال كريم فى تصريحات إذاعية " محمد صلاح هو أفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي، بما يُقدمه من أرقام ومستوى ثابت طيلة هذه المدة.

وأضاف: كريستيانو رونالدو قدم أداء مميزا في الدوري الإنجليزي، لكنه لم يستمر طويلًا ولم يُحقق ما حققه محمد صلاح.

وتابع : ما يميز كريستيانو رونالدو هو وجوده وقتها في وسط فريق مدجج بالنجوم، على عكس صلاح الذي يحمل ليفربول على أكتافه بفريق عادي.

وأردف: تييري هنري لاعب مميز وكبير، لكنه رغم أدائه الكبير لم يُقدم ما يُقدمه صلاح، الذي استمر في توهجه لمدة 8 مواسم.

واختتم: لم يستمر لاعب على مستواه لفترات طويلة سوى الأسطورة رونالدو غريمه ميسي، ومن بعدهما فقط جاء محمد صلاح، ولم يحقق آخر نفس الاستمرارية.