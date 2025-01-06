الأرصاد عن حالة الطقس غدا: معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد..بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وعن الظواهر الجوية قالت إن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج العقبة على فترات متقطعة، وتتكون شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 12

العاصمة الإدارية 22 10

6 أكتوبر 21 10

بنهــــا 21 11

دمنهور 20 11

وادي النطرون 21 10

كفر الشيخ 20 12

المنصورة 21 11

الزقازيق 22 11

شبين الكوم 21 12

طنطا 20 11

دمياط 20 13

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 21 11

السويس 21 10

العريش 20 09

رفح 19 07

رأس سدر 21 11

نخل 19 02

كاترين 14 01

الطور 22 11

طابا 21 07

شرم الشيخ 23 15

الإسكندرية 21 11

العلمين 19 10

مطروح 19 10

السلوم 20 09

سيوة 20 08

رأس غارب 23 12

الغردقة 25 12

سفاجا 25 14

مرسى علم 24 14

شلاتين 26 16

حلايب 23 17

أبو رماد 25 15

رأس حدربة 23 17

الفيوم 21 10

بني سويف 21 10

المنيا 22 08

أسيوط 21 07

سوهاج 23 08

قنا 24 09

الأقصر 24 10

أسوان 25 11

الوادي الجديد 24 07

أبوسمبل 25 11

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 28 18

المدينة المنورة 23 11

الرياض 22 09

المنامة 21 16

أبوظبي 25 14

الدوحة 23 16

الكويت 18 11

دمشق 13 02

بيروت 18 13

عمان 13 04

القدس 14 06

غزة 19 11

بغداد 16 07

مسقط 24 17

صنعاء 23 06

الخرطوم 28 15

طرابلس 20 13

تونس 19 09

الجزائر 16 10

الرباط 20 07

نواكشوط 29 16

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى - الصغرى

أنقرة 09 03-

إسطنبول 15 10

إسلام آباد 18 03

نيودلهي 17 07

جاكرتا 32 24

بكين 05 04-

كوالالمبور 32 24

طوكيو 12 04

أثينا 16 10

روما 17 10

باريس 10 03

مدريد 10 04

برلين 07 03

لندن 07 01

مونتريال 08- 12-

موسكو 02- 03-

نيويورك 01 04-

واشنطن 01- 06-

أديس أبابا 25 10