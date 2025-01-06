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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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محافظات

فرص عمل ومساعدات مالية للمستحقين خلال لقاء محافظ الشرقية بالمواطنين

لقاء محافظ الشرقية
لقاء محافظ الشرقية
محمد الطحاوي
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شهد اللقاء الإسبوعي للمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بعدد من أبناء المحافظة والمتقدمين لمكتب خدمة المواطنين بالديوان العام بشكاوى وطلبات تكليفاَ من محافظ الشرقية لمديري المديريات الخدمية ووكلاء الوزارة بتوفير الخدمات اللازمة والإستجابة للطلبات المقدمة فيما يسمح به القانون لمساعدة المواطنين على تحمل أعباء الحياة والتخفيف من حدة المعاناة من على كاهلهم . 

وشمل اللقاء عرضاً لمشكلات 11 مواطن من أبناء الشرقية من مراكز (الزقازيق – ابوحماد - صان الحجر-ديرب نجم - منيا القمح – فاقوس - ههيا) ، وبعد الإطلاع عليها وفحص الجهات المختصة قرر المحافظ توفير11 فرصة عمل بالقطاع الخاص حسب الحالة الصحية والظروف الإجتماعية للحالات. 

وكلف المحافظ بسرعة إستخراج الفيزا الخاصة بتكافل وكرامة وكروت الخدمات المتكاملة للحالات المستحقة بعد التسجيل على المنظومة وصرف مساعدات عاجلة وشهرية لعدد6 حالات تتراوح مدتها من 4الي6 شهور حسب الابحاث الاجتماعية على الحالات، و تحمل مصاريف المدارس والجامعات للأبناء لعدد 6 حالات وتوفير الرعاية الصحية وصرف علاج بالمجان لعدد 4 حالات. 

حضر اللقاء نواب المحافظ والسكرتير العام للمحافظة ونائب المستشار العسكري ومديري إدارات الديوان (خدمة المواطنين وصندوق الإسكان ) ومديري المديريات الخدمية (التربية والتعليم والصحة والعمل والتضامن.

الشرقية محافظ الشرقية لقاء المواطنين

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