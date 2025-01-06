محافظ دمياط: مشروع "سوق الجمعة الحضاري" يستهدف القضاء على الأسواق العشوائية

قال محافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي، إن مشروع إنشاء "سوق الجمعة الحضاري" بالمحافظة، يستهدف القضاء على الأسواق العشوائية وإقامة أسواق حضارية تتضمن وحدات تجارية آمنة مزودة بكافة الخدمات للبائعين.



جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للمحافظ، اليوم الاثنين، لمشروع إنشاء سوق الجمعة الحضاري بمنطقة شطا، والذي ينفذه جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزي للتعمير.



وأضاف الشهابي أن هذا السوق يتضمن 310 باكيات بمساحة 10 آلاف و280 مترًا مربعًا، ويشمل كافيتريا، ومسجدًا، ودورات مياه، ومقرًا إداريًا وساحات انتظار للسيارات، موجهًا بإعداد دراسة للمنطقة المحيطة بمقر السوق؛ لبحث إمكانية استغلالها بالشكل الأمثل.



وفي السياق، تابع المحافظ الأعمال النهائية بمشروع إنشاء جراج معدات ديوان عام المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يبلغ مساحته 11 ألفًا و250 مترًا مربعًا بمنطقة شطا والذي يشمل ساحات لمعدات الديوان بمساحة 4023.4 م2.



كما تابع خطة رصف الطريق بالأسفلت والموقف التنفيذي الحالي لمشروع التطوير الشامل للطريق بدايةً من نقطة التقاء المدخل مع الطريق الدولي الساحلي بطول 2800 متر طولي؛ ليصبح كل اتجاه 3 حارات مرورية بعرض 3.3 م للحارة الواحدة بإجمالي 10.7 م للاتجاه الواحد، بالإضافة إلى حارة خدمة بعرض 3.5 م بالاتجاه الأيمن من دمياط إلى بورسعيد.



كما سيتم إنشاء جزيرة وسطى ليصبح العرض الكلي 30 مترًا، وإنشاء أعمدة إنارة وأعمال الزراعة لجانبي الطريق وإنشاء شبكة ري حديثة وشبكة لصرف مياه الأمطار.

