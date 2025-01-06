أخبار السيارات| مكافآت مالية لأصحاب هذه المركبات.. وأسباب ضعف تسارع السيارة في الصباح

نشر موقع صدى البلد مجموعة متنوعة من أخبار السيارات التي تضمنت أحدث التقارير والأحداث في عالم السيارات. إليكم أبرز العناوين:
بي واي دي تتفوق على "تسلا" ببيع 1.67 مليون سيارة كهربائية في 2024
حققت شركة BYD الصينية إنجازًا جديدًا بتسجيل مبيعات بلغت 1.67 مليون سيارة كهربائية خلال عام 2024، متفوقة على تسلا في قطاع السيارات الكهربائية بفضل استراتيجياتها المبتكرة.
أسباب ضعف تسارع السيارة.. منها عدم نقاء البنزين
يستعرض التقرير أبرز أسباب ضعف تسارع السيارات، بما في ذلك عوامل مثل عدم نقاء البنزين، مشاكل نظام الوقود، وضعف أداء المحرك. النصائح المقدمة تهدف لمساعدة السائقين على تحسين كفاءة سياراتهم.
كهربائية وهجينة.. تويوتا تعيد سيارة قديمة للحياة بمميزات جديدة
تخطط شركة تويوتا لإعادة إطلاق سيارتها الشهيرة بريفيا بحلول عام 2026. السيارة الجديدة ستكون مدعومة بمحركات كهربائية وهجينة، مع تصميمات مبتكرة ومواصفات حديثة.
أول سيارة بجهاز تدفئة وتسخين في الزجاج الأمامي من جينيسيس
شركة جينيسيس تطلق تقنية جديدة في سياراتها، حيث أضافت جهاز تدفئة وتسخين للزجاج الأمامي، مما يوفر تجربة قيادة مريحة في الأجواء الباردة.
هيونداي ليست الأولى: بورش صممت محركات كهربائية داخل "الكاوتش" منذ 125 عامًا
يكشف التقرير عن تقنية مبتكرة طورتها شركة بورش منذ أكثر من 125 عامًا، حيث قامت بتصميم محركات كهربائية داخل الإطارات، مما يبرز ريادتها في الابتكار بمجال السيارات الكهربائية.
خطر الموت.. استدعاء سيارتين شهيرتين بسبب عيب قاتل
أعلنت شركات السيارات عن استدعاء عدد من السيارات الشهيرة لإصلاح عيب خطير في الوسائد الهوائية قد يؤدي إلى حوادث قاتلة، داعيةً مالكي السيارات المتضررة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
تسلا في ورطة.. تسجيل انخفاض مبيعات سياراتها لأول مرة منذ 2015
لأول مرة منذ عام 2015، تسجل تسلا انخفاضًا في مبيعات سياراتها الكهربائية، وسط تحديات السوق والمنافسة المتزايدة من الشركات الأخرى مثل BYD.
مكافآت مالية.. ميتسوبيشي تدفع 8.5 مليون دولارًا لأصحاب هذه السيارات
أعلنت شركة ميتسوبيشي عن تقديم مكافآت مالية بقيمة 8.5 مليون دولار لبعض أصحاب سياراتها، كجزء من تسوية قضية متعلقة بجودة منتجاتها.