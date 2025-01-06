أخبار السيارات| مكافآت مالية لأصحاب هذه المركبات.. وأسباب ضعف تسارع السيارة في الصباح

نشر موقع صدى البلد مجموعة متنوعة من أخبار السيارات التي تضمنت أحدث التقارير والأحداث في عالم السيارات. إليكم أبرز العناوين:

حققت شركة BYD الصينية إنجازًا جديدًا بتسجيل مبيعات بلغت 1.67 مليون سيارة كهربائية خلال عام 2024، متفوقة على تسلا في قطاع السيارات الكهربائية بفضل استراتيجياتها المبتكرة.





يستعرض التقرير أبرز أسباب ضعف تسارع السيارات، بما في ذلك عوامل مثل عدم نقاء البنزين، مشاكل نظام الوقود، وضعف أداء المحرك. النصائح المقدمة تهدف لمساعدة السائقين على تحسين كفاءة سياراتهم.





تخطط شركة تويوتا لإعادة إطلاق سيارتها الشهيرة بريفيا بحلول عام 2026. السيارة الجديدة ستكون مدعومة بمحركات كهربائية وهجينة، مع تصميمات مبتكرة ومواصفات حديثة.





شركة جينيسيس تطلق تقنية جديدة في سياراتها، حيث أضافت جهاز تدفئة وتسخين للزجاج الأمامي، مما يوفر تجربة قيادة مريحة في الأجواء الباردة.





يكشف التقرير عن تقنية مبتكرة طورتها شركة بورش منذ أكثر من 125 عامًا، حيث قامت بتصميم محركات كهربائية داخل الإطارات، مما يبرز ريادتها في الابتكار بمجال السيارات الكهربائية.





أعلنت شركات السيارات عن استدعاء عدد من السيارات الشهيرة لإصلاح عيب خطير في الوسائد الهوائية قد يؤدي إلى حوادث قاتلة، داعيةً مالكي السيارات المتضررة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.





لأول مرة منذ عام 2015، تسجل تسلا انخفاضًا في مبيعات سياراتها الكهربائية، وسط تحديات السوق والمنافسة المتزايدة من الشركات الأخرى مثل BYD.

أعلنت شركة ميتسوبيشي عن تقديم مكافآت مالية بقيمة 8.5 مليون دولار لبعض أصحاب سياراتها، كجزء من تسوية قضية متعلقة بجودة منتجاتها.