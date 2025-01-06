الموانئ البرية: "العاشر من رمضان" ينضم لمنظومة خدمة شبكة القطار الكهربائي السريع

كشف المهندس سيد متولي، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، عن تفاصيل توقيع عقد مشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بمدينة العاشر من رمضان.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن العقد الذي تم توقيعه اليوم جاء بتمويل من شركة ميدلوج السويسرية بـ 130 مليون دولار.



وأشار متولي، إلى أن مشروع الربط السككي بين بلبيس والعاشر من رمضان سيساهم في خدمة المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، وتسهيل حركة التجارة، وتقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية.

ولفت المهندس سيد متولي، إلى أن مشروع الربط السككي سيساهم أيضًا في تسهيل ربط أماكن التصنيع والاستهلاك بالميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بمدينة العاشر من رمضان.

وتابع رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة: الميناء الجاف بالعاشر من رمضان سيكون ضمن المنظومة المتكاملة لخدمة شبكة القطار الكهربائي السريع.

وأوضح أنه تم إنشاء من 31 لـ32 منطقة لوجستية حتى الآن، لافتًا إلى أن هناك دراسات أخرى لإنشاء موانئ جافة في كل من سوهاج وكوم أبو راضي والعاصمة الإدارية الجديدة.