احتفالية مبهجة"... قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد

شهدت كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد إقبالا كثيفا من الأقباط لتأدية قداس عيد الميلاد المجيد ، وسط أجواء من الفرحة والبهجة بقدوم العيد.

ترأس إقامة القداس كبار كهنة كنيسة الأنبا بيشوي في بورسعيد وهم القمص بولا سعد، والقس بيمن صابر، والقس أرميا فهمى ، والقس بيشوي مجدي بجانب حضور عدد كبير من رعية الكنيسة.

ترانيم دينية و مظاهر احتفالية

اتسم طقس قداس العيد بطابع من الألحان والنغمات الفرايحيه الخاصة بتلك المناسبة.

ظهرت الكنيسة بمظهر مميز حيث الزينة و والإضاءة بجانب " المزود" وهو مجسم لتجسيد ميلاد السيد المسيح و التي حرص جميع الحضور على التقاط الصور التذكارية بجوارها.

ملائكة الشمامسة

وارتدى العديد من أطفال شمامسة كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد الملابس الخاصة بهم، وقاموا بأداء القداس والصلوات في أجواء من الفرحة وبدوا في زيهم الأبيض أشبه بالملائكة.

استنفار أمنى بمحيط كنائس بورسعيد

وفي سياق متصل كثفت الأجهزة الأمنية تواجدها في شوارع المحافظة، فضلا عن نشر دوريات متحركة تجوب الشوارع بمحيط كنائس المحافظة، إضافة إلي تكثيف حملات المرور لتحقيق السيولة المرورية بتلك المناطق، كما قامت إدارة الإسعاف بنشر سيارات الإسعاف بالطرق السريعة والشوارع الرئيسية، فضلا عن تواجدها بمحيط الكنائس وذلك ضمن خطة المحافظة لتأمين قداس عيد الميلاد.