سرق الخزنة باللي فيها.. حبس حارس أمن في شركة نقل أموال

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس حارس أمن فى شركة نقل أموال 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة خزينة السيارة بعملات محلية وأجنبية بمنطقة عين شمس، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقي مدير أمن القاهرة إخطارًا من مأمور قسم شرطة عين شمس يفيد بضبط (حارس أمن بإحدى شركات نقل الأموال) بدائرة قسم شرطة عين شمس، لقيامه بسرقة مبلغ مالى "عملات أجنبية" من خزينة السيارة المعين حراسة عليها، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية"، هاتف محمول، عدد من الإيصالات

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر باستبدال مبلغ مالى عملات "أجنبية" من أحد الأشخاص "عامل بمحل أدوات كهربائية" أمكن ضبطه وبحوزته المبلغ المالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.