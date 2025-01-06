طريقة التقديم على شقة بنظام التمويل العقاري من البنك 2025 هي محل اهتمام قطاع كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على شقة بنظام التمويل العقاري الذي تتيحه كثير من البنوك المصرية، تيسيرًا على الأفراد والأسر الراغبين في الحصول على وحدة سكنية.

شروط قرض التمويل العقاري

من يرغب في الحصول على قرض تمويل عقاري يجب أن يكون موظفًا بأي من قطاعات الدولة العامة أو الخاصة، أو من أصحاب المهن الحرة، أو من يمارسون أي أنشطة تجارية أو خاصة.

يتحدد الحد الأقصى لقيمة القرض الممنوح على صافي دخل المقترض المثبت لدى البنك.

قيمة القرض قد تصل إلى 85% من إجمالي قيمة الوحدة.

يتم تشكيل لجنة تقييم من داخل البنك أو شركة التمويل العقاري لتحديد قيمة العقار أو الوحدة.

قيمة القسط الشهري لا تتجاوز 40% من الدخل الشهري للعميل.

أن يكون العقار حاصلا على رخصة بناء.

أن تكون الأرض المقام عليها العقار مسجلة في الشهر العقاري.

طريقة التقديم على شقة بنظام التمويل العقاري من البنك (الشروط والخطوات) - صورة أرشيفية

الأوراق المطلوبة لقرض التمويل العقاري

أن يكون العقار حاصلا على رخصة بناء.

أن تكون الأرض المقام عليها العقار مسجلة في الشهر العقاري.

صورة بطاقة الرقم القومي.

صورة من عقد شراء الشقة أو العقار.

صورة من شهادة الدخل الشهري.

أماكن قروض التمويل العقاري

هناك أكثر من جهة مانحة لقروض التمويل العقاري، لا تقتصر فقط على البنوك، بل تأتي البنوك في المرتبة الأولى، وتحتل نصيب الأسد من قروض التمويل العقاري، ثم تشاركها في هذه العملية شركات التمويل العقاري.