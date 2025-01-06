جيش الاحتلال يعلن مقـ.ـتل ضابط إسرائيلي في شمال غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين مقتل الضابط إيتان شكنازي في معارك بقطاع غزة.

وأشار جيش الاحتلال، إلى أن شكنازي (24 عاماً) خدم في الكتيبة 932 في لواء ناحال، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست العبرية.

سقط شكنازي أثناء القتال في شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الإثنين إصابة جنديين لواء ناحل بجروح خطيرة في معارك شمال قطاع غزة.

وأوضحت القناة الـ12 العبرية أن الجنود الإسرائيليين كانوا يتمركزون في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة، وتم إجلاء المقاتلين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وتم إبلاغ أسرهم.

وفي سياق متصل، أصيب 3 عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، جراء إطلاق نار في مستوطنة أرئيل في الضفة الغربية.