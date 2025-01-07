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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

تفاصيل جلسة محمد رمضان مع أكرم توفيق ووكيله

أكرم توفيق
أكرم توفيق
كريم عاطف
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كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل جلسة محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي مع أكرم توفيق لاعب الفريق ووكيله نادر شوقي.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" كان هناك جلسة بين محمد رمضان وأكرم توفيق ووكيله نادر شوقي مساء أمس ولكن لم يتم الوصول خلالها لاتفاق يرضي جميع الأطراف لتجديد عقد اللاعب مع الأهلي".

وأضاف:"أكرم خلال الجلسة أكد إنه لم يوقع على عقود لنادي الشمال القطري وإن هناك مفاوضات بالفعل والعرض المالي كبير ولكنه يعطي الأولوية للنادي الأهلي".

وأكمل:"الأهلي عارض على أكرم توفيق 80 مليون جنيه بعقد خمس سنوات، بجانب امتيازات اخرى مثل الاعلانات".

واختتم:"اللاعب طالب يجدد ب75 مليون بعقد 3 سنوات،وسيتم عقد جلسة جديدة عقب مباراة سموحة والأهلي يحاول إنهاء كافة الملفات المعلقه وأهمها تجديد اللاعبين".

محمد رمضان خالد الغندور الأهلي أكرم توفيق

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