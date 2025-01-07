تامر أمين يعلق على زيارة الرئيس السيسي للكاتدرائية: بيوصل رسالة لكل الشعب

أشاد الاعلامي تامر أمين، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من كاتدرائية عيد ميلاد المسيح، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لكل المصريين.



وأضاف تامر أمين، في برنامجه آخر النهار، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء الإثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلق تصريحات في غاية الأهمية في يوم مهم، متابعا أن :"بيوصل رسالة لكل الشعب المصري".

وتابع تامر أمين، أن :"السيسي قال خلال الاحتفال انه اتعامل مع كل الأمور بشرف وأمانة ونزاهة كبيرة، مضيفا أن مصر دولة كبيرة اوي وكل سنة وانت طيبين وعيد سعيد علينا كلنا، و قداسة البابا له مكانة كبيرة عندي واحترام كبير".



