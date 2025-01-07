الولايات المتحدة تسجل أول وفاة بشرية بـ إنفلونزا الطيور

أعلنت السلطات الصحية في ولاية لويزيانا الأمريكية الاثنين تسجيل أول حالة وفاة بشرية بسبب إنفلونزا الطيور، مشيرة إلى أنها تعود لمريض مسنّ كان يعاني من أمراض أخرى.

وأشارت إلى أن المريض الذي تجاوز الخامسة والستين من العمر، أدخل المستشفى بسبب مشكلات في الجهاز التنفسي.

وكان المريض أول حالة عدوى بشرية بالغة بفيروس "H5 N1" في الولايات المتحدة.

رغم ذلك، أكد البيان أن الخطر الصحي الذي تسببه إنفلونزا الطيور يبقى "متدنيا".

من المعروف أن سلالة H5N1 على وجه الخصوص تسبب مرضا شديدا في الطيور، وعند انتقالها إلى البشر، يمكن أن تؤدي إلى آثار صحية خطيرة.