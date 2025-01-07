فضل شاكر يطرح أحدث أغنياته "طلت الشتوية" عبر يوتيوب .. فيديو

طرح المطرب فضل شاكر أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل اسم "طلت الشتوية وذلك عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب ".

أغنية "طلت الشتوية" أول أغاني فضل شاكر في العام الجديد، وهي من ألحانه، وكلمات أحمد ماضي، وتوزيع حسام الصعبي.

فضل شاكر

وكان قد طرح فضل شاكر ثاني أعماله الغنائية بعنوان " قال حب قال " وهي الجزء الثاني لأغنية أبقى قابلني والتي حصدت 88 مليون مشاهدة.

اغنية “قال حب قال” ، هي استكمال للنجاح مكتمل الأركان ، الذي تحقق من خلال أغنية " أبقى قابلني " ليتجدد هذا التعاون الفني في هذه الأغنية التي كتب كلماتها عمرو المصري ، ولحنها عمرو الشاذلي ، وقام بتوزيعها عمرو الخضري ، وهي من الأعمال الرومانسية ، اعتمد الفنان فضل شاكر في هذا الألبوم على مبدأ التجديد والتطوير في أعماله الغنائية لتكون حاضرة دائماً في ذاكرة المتلقي ، وهي باللهجة المصرية وتحت اشراف اياد النقيب ، ومن إنتاج الفنان فضل شاكر .

قال حب قال " هو عمل فني في اطار رومانسي يتحدث عن الحب والوفاء والخيانة ، ويحرص الفنان فضل شاكر ان يكون عطاؤه الفني غزير ، بهدف إشباع الذائقة الفنية العربية ، بأعمال يتفرد بتقديمها بصوته وإحساسه المرهف ، وانتقاء النصوص الشعرية الحالمة والأنيقة التي تهز الأعماق والوجدان ، التي اشتهر من خلالها وحقق شعبية ومكانة عالية عربيا ، وأعطى لهم أجمل روائعه الغنائية خلال مسيرته الفنية .