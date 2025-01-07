حزب الاتحاد ينعى الفريق جلال هريدي رئيس حزب حماة الوطن

نعى حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صقر، الفريق جلال هريدي، رئيس حزب حماة الوطن، والذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وأعرب الحزب عن خالص تعازيه للحياة الحزبية التي فقدت أحد رجالها ومؤسس حزب حماة الوطن، مؤكدا أن كفاح الفقيد الوطني ودفاعه عن أرض مصر وبطولاته التي سطرها مع القوات المسلحة ستظل خالدة في وجداننا، ومصدر إلهام لنا جميعا.

كما تقدم الحزب بخالص تعازيه إلى أسرة الراحل، والنائبة ميرال هريدي، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ونعي قيادات حماة الوطن، وفاة الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، الذي وافته المنية، بعد رحلة عطاء في العديد من المواقع.

وأكد حزب حماة الوطن، في بيان له ، أن الراحل الفريق جلال الهريدي، انتقل إلى جوار ربه بعدما أدى رسالته في خدمة الوطن وقضاياه.

وأشار حماة الوطن، إلى أن مؤسس الحزب ترك إرثا مشرفا، حيث أثرى الحياة السياسية، بعد تاريخ حافل من خدمة الوطن في القوات المسلحة.