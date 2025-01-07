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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أصل الحكاية

على معلول يثير الجدل بـ ستوري على إنستجرام

بستوري على انستجرام.. على معلول يثير الجدل
بستوري على انستجرام.. على معلول يثير الجدل
ولاء خنيزي
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يتساءل عدد كبير من جماهير القلعة الحمراء عن مستقبل اللاعب التونسي على معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع الفريق خاصة بعد الإصابة الأخيرة التي لحقت به وتم رفع اسمه من قائمة الفريق، لينتظر الكثيرون من عشاق المارد الأحمر موقف مجلس إدارة النادي الأهلي سواء بقيد اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري أو الاستمرار في رفع اسمه من قائمة الفريق والتي ستكون بمثابة الإشارة إلى انتهاء مشواره مع النادي الأهلي. 

نشر (ستوري) مثير للجدل

نشر اللاعب علي معلول ستوري عبر أحد حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، كتب فيه (لا تيأس إذا رجعت خطوة إلى الوراء، فلا تنس أن السهم يحتاج أن ترجعه إلى الوراء لينطلق بقوة إلى الأمام) لتثير هذه الرسالة حالة من الجدل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة مع عدم الإعلان عن موقف اللاعب سواء بالاستمرار مع النادي الأهلي أو الرحيل في الانتقالات الشتوية الحالية.

معلول يشارك في التدريبات الجماعية

الجدير بالذكر أن اللاعب على معلول قد أنهى برنامجه التأهيلي بعد إصابته بقطع في وتر أكيلس والتي جعلته يبتعد لفترة طويلة عن الفريق، ويشارك (معلول) خلال الفترة الحالية في التدريبات الجماعية مع النادي الأهلي، ولكن لاتزال فرص مشاركته في المباريات الرسمية تحتاج إلى عدة أسابيع.

موقف بيرسي تاو مع النادي الأهلي

ينتظر مجلس إدارة القلعة الحمراء حسم موقف اللاعبين الأجانب المتواجدين بالفريق والذين سيرحلون عن النادي خلال شهر يناير الجاري من أجل حسم مصير (معلول)، وبات رحيل اللاعب بيرسي تاو عن صفوف القلعة الحمراء وشيكًا في ظل تراجع مستوى اللاعب الذي يبلغ من العمر 31 عامًا ويكلف راتبه خزانة النادي الأهلي مبلغ مليون دولار سنويًا، هذا بالإضافة إلى عدم رغبة الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر في استمرار اللاعب مع الفريق وترحيب بيرسي تاو أيضًا بالرحيل عن النادي.

رفع رضا سليم من قائمة الفريق

توصل مجلس إدارة القلعة الحمراء إلى اتفاق مع اللاعب المغربي رضا سليم، لاعب النادي الأهلي، على رفع اسمه من قائمة الفريق في يناير الجاري بسبب ابتعاده عن الملاعب قرابة الـ 6 أشهر بعد الإصابة التي تعرض لها بقطع جزئي في غضروف الركبة الخارجي.

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