تفاصيل زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.. السياحة والتحويلات

كشف أحمد زغلول، كاتب صحفي، أن الزيادات الشهرية ناتجة عن بعض الأمور، موضحا أن هناك عائدات دولارية مثل تحويلات المصريين بالخارج التي تعزز قيمة الاحتياطي النقدي.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن تحويلات المصريين في الخارج زادت بشكل كبير خاصة بعد تحرير سعر الصرف في مارس، والتزام الدولة بمرونة سعر الصرف مؤخرًا.



وأكد أحمد زغلول، كاتب صحفي، أن أرقام التحويلات من المصريين في الخارج خلال الربع الأول من العام المالي التي بدأت من يوليو حتى سبتمبر، زادت في حدود 84 %.



واستطرد أحمد زغلول،أن تحويلات المصريين وصلت خلال 3 أشهر 8.3 مليار دولار، مقابل 4 مليارات دولار في الربع المناظر من العام السابق.



وأردف أن عائدات السياحة ارتفعت بشكل كبير رغم الأحداث المحيطة بمصر، فقد حقق القطاع 14 مليار دولار ومتوقع الزيادة إلى 17 مليار دولار خلال العام الجاري وهذه طفرة غير متوقعة في ظل الظروف بالمنطقة.



واختتم أن هذه الزيادات عوضت التراجع الذي حدث في إيرادات قناة السويس، مؤكدا أن الاقتصاد المصري مرن لأنه متنوع وغير معتمد على قطاع واحد وهذا يجعل في حال تأثر أحد القطاعات تعوضه باقي القطاعات.



