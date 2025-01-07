رئيس مجلس النواب اللبناني يدعو إلى عقد جلسة عامة لانتخاب رئيس للجمهورية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، دعا إلى عقد جلسة عامة للمجلس يوم الخميس المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية.

وأعلن حزب الله دعمه لعملية انتخاب الرئيس عبر الدستور، إلا أن تأثير الحزب يتضاءل بفعل الضغوط الداخلي، والخارجية، خاصة بعد خسائره العسكرية الأخيرة، ومع استمرار التوترات السياسية في البلاد، يبقى التوافق الوطني شرطًا أساسيًا لانتخاب الرئيس، وهو ما يجعل جلسة يناير نقطة تحول مهمة في توجيه دفة الجمود السياسي نحو الاستقرار المنشود في لبنان.

يشار إلى أن منصب الرئيس في لبنان شاغر منذ أكتوبر 2022 بعد نهاية ولاية الرئيس السابق ميشال عون، وفشل مجلس النواب مرات عدة في انتخاب رئيس جديد.