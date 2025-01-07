الجيش الإسرائيلي: صفينا مقاوما فلسطينيا في طلوزة بنابلس

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بدء عملية عسكرية في منطقة الأغوار الشمالية بقضاء طوباس.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب: “قمنا بتصفية إرهابي في طلوزة بنابلس بعد اشتباك مسلح” وفق قوله، حسب وسائل إعلام عدة.

وتابع: "قضينا على 3 فلسطينيين واعتقلنا 18 مطلوبا خلال عملية عسكرية شمالي الضفة الغربية".

أوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "استهدفنا خلية فلسطينية مسلحة بمسيرة في بلدة طمون بعد إطلاقها النار على قواتنا".

يأتي ذلك، فيما أُصيب أحد عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بجراح خطيرة، في اشتباكات اندلعت في بلدة طلوزة قرب نابلس، شماليّ الضفة الغربية.

وذكر الجيش الإسرائيليّ، أنه "خلال تبادل إطلاق النار في طلوزة، أصيب جندي احتياط في الكتيبة 7037، بجروح خطيرة".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "جنديا أصيب بجروح خطيرة، الليلة، (ليل الإثنين - الثلاثاء) خلال تبادل إطلاق النار في قرية طلوزة قرب نابلس".