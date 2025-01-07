موازنة البرلمان: تخارج الحكومة يخفف الضغط على الدولار.. وسرعة تنفيذ المشروعات ضرورة

قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن السرعة المنتظمة في تنفيذ المشروعات أمر مهم وله انعكاسات على الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن مستقبل العملة الصعبة في العام الجديد مرتبط بمد سرعى الحكومة في تنفيذ الإصلاحات.

وأضاف “بدراوي”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن تنفيذ الإصلاحات له انعكاسات مهمة على مستوى زيادة الإيرادات الدولارية وتراجع الإلتزامات التي على الدولى المصرية، مشيرًا إلى أن ذلك يحتاج إلى إجراءات تتخذها الحكومة للتنفيذ على أرض الواقع بما يخدم الاقتصاد المصري.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن من ضمن تلك التحركات هو تخارج الحكومة من المشورعات التي يتم تنفيذها وعدم مزاحمة القطاع الخاص، لافتًا إلى أن ذلك يقلل من الضغط على الدولار.

وذكر النائب محمد بدراوي، أنه على الحكومة أيضًا تقليل انفاقها وأن تتوسع في خطتها التقشفية بما يتواكب مع تحديات المرحلة وأن تقلل من خطتها الاستثماري إلى النصف.