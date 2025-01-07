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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

تجارية الإسماعيلية تستقبل وفد «جهاز حماية المستهلك» لضبط الأسعار قبل رمضان

خلال اللقاء
خلال اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة
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استقبل أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالاسماعيلية وفد «جهاز حماية المستهلك»، وعددا كبيرا من التجار لمناقشة ملف ضبط "الأسعار" قبل حلول شهر رمضان الكريم.

وعقد مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية  برئاسة أكرم الشافعي رئيس الغرفة وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، اجتماعا موسعا مع  تجار المحافظة بحضور اللواء إبراهيم مكي رئيس حماية المستهلك بمدن القناة، مؤمن نبيل جاد مدير فرع حماية المستهلك بالإسماعيلية، ومن مجلس إدارة الغرفة التجارية محمد فايق عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة العلاقات العامة، احمد اسماعيل مدير الشئون الاقتصادية، انجي هيبة المستشار الإعلامي للغرفة، وذلك لمناقشة قانون حماية المستهلك وملف ضبط الأسعار ومنح تخفيضات ملموسة داخل  معرض اهلا رمضان المقرر إقامته خلال النصف الثاني من شهر شعبان.


وخلال اللقاء، قام اللواء إبراهيم مكي بشرح قانون حماية المستهلك والتوعية به، حيث دارت المناقشات والاسئلة حول حقوق وواجبات الطرفين البائع والمشتري.

وأكد اللواء إبراهيم مكي  أن جهاز حماية المستهلك جهاز رقابي وان قانون حماية مستهلك ينظمه قانون العلاقة بين التاجر والبائع والمستهلك.


كما أوضح أن العمل يجري في عدة محاور أهمها ضبط  الاسواق و حل شكاوي المواطنين وتنظيم العلاقة بين أطراف العملية الشرائية.


وكانت تجارية الإسماعيلية قد وجهت الدعوة لجموع تجار الغرفة المنتسبين للشعب النوعية من البقالة والمواد الغذائية والاسماك، والعطارة والياميش والحلويات بهدف الاتفاق على استراتيجية توافر السلع الاستراتيجية والعمل على  زيادة المعروض من هذه السلع خلال موسم شهر رمضان المبارك وتحسين مستويات الاسعار "تخفيضات" عبر تقليص هامش الربح وإختصار حلقات التداول المختلفة.

وناشدت غرفة الإسماعيلية جموع التجار الحضور للمشاركة فى مكافحة غلاء الاسعار ، وادخال" الفرحة" على مختلف الاسر بالمحافظة فى مثل تلك المناسبات والتخفيف عن كاهلها  تلبية لاحتياجات المواطنين.

وتضمن اللقاء يتضمن التوعية بقانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ .

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