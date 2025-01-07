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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حوادث

عنصر إجرامى يدعى مقتل مواطنين على يد رجال الشرطة.. الداخلية تكشف الحقيقة

أرشيفية
أرشيفية
مصطفى الرماح
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نفى مصدر أمنى صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله عبر المنصات الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى والمتضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام رجال الشرطة بقتل المواطنين بمحافظات الصعيد .

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عنصر إجرامى - سبق إتهامه فى 37 قضية ما بين "سرقة، سُكر فى الطريق العام ، تحرش ، ضرب ، تبديد") وتبين قيامه بنشر تلك الإدعاءات "على خلاف الحقيقة" لغل يد الأجهزة الأمنية عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذوى الأنشطة الجنائية.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله لإدعائه الكاذب.

وأكد المصدر أن تداول الجماعة الإرهابية لمثل تلك المقاطع يأتى فى إطار مخططاتها الآثمة لتزييف الحقائق ونشر الأكاذيب لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها.

جماعة الإخوان الإرهابية مصدر أمنى نفى مصدر أمنى

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