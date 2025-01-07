زينة تظهر من سويسرا وسط الثلوج.. شاهد

نشرت الفنانة زينة مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها على إنستجرام، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة ومميزة وسط أجواء شتوية ساحرة في سويسرا. ارتدت زينة معطفًا أسود فاخرًا مع قبعة من نفس اللون، وأكملت إطلالتها بنظارات شمسية عصرية.



زينة علقت على الصور لتشارك جمهورها تفاصيل رحلتها التي تضمنت لحظات ممتعة وسط المناظر الطبيعية المغطاة بالثلوج.

الدشاش

الجدير بالذكر ان زينة شاركت في فيلم "الدشاش" وهو من بطولة محمد سعد بمشاركة، باسم سمرة، نسرين أمين، نسرين طافش، خالد الصاوي، أحمد الرافعي، مريم الجندي، وهو من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

ويجسد محمد سعد فى الفيلم شخصية الدشاش وهي شخصية رئيس عصابة وبعيدة تماما عن الكوميديا التي اشتهر بها ليبدأ بهذا الفيلم مرحلة جديدة فى عالم الأكشن والدراما.

يشهد الفيلم تعاوناً جديداً بين محمد سعد وزينة، بعد نجاحهما السابق في فيلم "بوشكاش".

اخر تصريحاتها



وتحدثت زينة عن الصعوبات التي مرت بها أثناء ولادتها في الغربة وكيف عاشت تحديات صعبة في ظل ظروف صحية قاسية تعرض لها أبناؤها بعد ولادتهم.

قالت زينة: “أنا شوفت في حياتي حاجات محدش يقدر يتجاوزها، ولادي اتولدوا تعبانين وكل يوم كنت بكتشف فيهم مرض جديد”.

وأوضحت موقفًا صعبًا تعرضت له في المستشفى حيث ظن الطاقم الطبي أنها تعاني من اضطرابات نفسية بسبب شدة تعلقها بأبنائها وخوفها عليهم، مما دفعهم لاستدعاء دكتورة نفسية ومترجمة. واختتمت بقولها: “المترجمة قالت لهم إني ممثلة مشهورة، ودخلوا على جوجل عرفوني”.





وقالت : "هو ده الحب الوحيد اللي بتدي فيه وأنت مش عايز مقابل، أنا مش مستنية منهم حاجة.. ابني ساعات بيقولي مثلا لما تكبري ولما تحتاجي مش عارف إيه يا مامي لازم تعمليلي كذا فبقوله يا حبيبي أنا مش عايزة منك حاجة، قالي طب لو تعبانة؟ قولتله سيبني أنا مش عايزة منك حاجة وأنا بربيهم لله، بربيهم علشان ربنا وعلشان بحبهم، ربنا حط حب ليهم في قلبي غير طبيعي، أنا مشوفتش حد كده، أنا ممكن اتخانق مع عيال صغيرة علشانهم وبخاف على عيالي من المرض، صحتهم ضعيفة يعني مش عيال أقوياء علشان اتولدوا 7 شهور، وعندهم نوع انيميا صعب شوية، وبيلعبوا رياضة على طول بس بيتكسروا بقى».

وأشارت زينة الى أسلوبها فى تربية أولادها قائلة : "اللي ماترباش على حاجة مايعرفش هو فقد اية، ممكن اللي فقدوه مش حلو يمكن عوض ربنا أحسن ويمكن ربنا يعوضنا بالأهم والأحسن مستقبل وحياة.. مش لازم التعويض يبقى في نفس الصورة وأنا واحدة من الناس بشوف نفسي قوية وأنا أقدر أسد خانة الأب والأم، مدام هما مش ناقصهم حاجة يبقى هيفكروا ليه في حاجة مش موجودة، حاجة مش مهمة أو حاجة محسوش بأهميتها، بس في الآخر عارفين كل حاجة، أنا عايزة الناس تطمئن هما عارفين كل حاجة.