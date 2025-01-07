محافظ كفر الشيخ: استكمال أعمال الرصف بمنطقة الأمل بمصيف بلطيم

أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، استكمال أعمال الرصف بمنطقة الأمل بمدينة مصيف بلطيم تحت إشراف هيثم عطية، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024-2025، وفي إطار خطة شاملة لتحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق، باعتباره من القطاعات الحيوية التي تسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أن تطوير الطرق يشكل جزءًا أساسيًا من تحسين جودة الحياة، ويسهم في تسهيل حركة المرور ويوفر بيئة بصرية تتناسب مع هوية المحافظة.

أضاف محافظ كفرالشيخ، أنه يتم متابعة المشروعات الجارية على أرض الواقع بصفة دورية من خلال التقارير الفنية الأسبوعية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لضمان سير الأعمال وفقًا للخطة الموضوعة،، مشددًا بإنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025.

كلف محافظ كفرالشيخ، بالإلتزام بالمواعيد والجداول الزمنية المحددة لإنجاز أعمال الرصف على مستوى المحافظة، واستخدام مواد عالية الجودة مع مراعاة المواصفات الفنية خلال الرصف، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المرور خلال فترة العمل.

وأشار إلى استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، ضمن خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازي مع كافة القطاعات الأخرى، بهدف توفير بيئة حضارية ملائمة تسهم في تحسين مستوى الحياة في جميع أنحاء المحافظة.