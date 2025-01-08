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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات جيتور تى 2 موديل 2025 الجديدة

جيتور تى 2 موديل 2025 الجديدة
جيتور تى 2 موديل 2025 الجديدة
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يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتوافره إصدارات الصانع الصيني بالسوق المصري بعد اقبال المواطنين علي شراءها لما يتواجد بها من تكنولوجيات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها ومن ضمن تلك السيارات جيتور تى 2 موديل 2025 الجديدة ، وتنتمي تى 2 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

جيتور تى 2 موديل 2025 الجديدة

- أبعاد جيتور تى 2 موديل 2025 الجديدة

جيتور تى 2 موديل 2025 الجديدة

تأتى سيارة جيتور تى 2 موديل 2025 الجديدة بطول 4785 مم، وعرض 2006 مم، وارتفاع 1880 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2800 مم .

- محرك جيتور تى 2 موديل 2025 الجديدة

جيتور تى 2 موديل 2025 الجديدة

تستمد سيارة جيتور تى 2 موديل 2025 الجديدة قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 70 لتر، وعزم دوران 290 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

- وسائل الأمان بـ جيتور تى 2 موديل 2025 الجديدة

جيتور تى 2 موديل 2025 الجديدة

زودت سيارة جيتور تى 2 موديل 2025 الجديدة بالعديد من وسائل الأمان من ضمنها، حساسات اماميه، ووسائية للسائق، وبها حساسات خلفيه، وESP، ووسائد هوائية للركاب، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها وسائد هوائية جانبية، ونظام الثبات الإلكترونى، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة .

- مواصفات جيتور تى 2 موديل 2025 الجديدة

جيتور تى 2 موديل 2025 الجديدة

تمتلك سيارة جيتور تى 2 موديل 2025 الجديدة الكثير من المميزات من ضمنها، بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومدخل AUX، ومدخل USB، ونظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها فرش مقاعد من الجلد، وباور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها فتحة سقف بانوراما، وتكييف، وبها مرايات كهربائية، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وريموت كنترول، وبها مرايات ضم، وإنذار ضد السرقة، ومصابيح ضباب، وجنوط رياضية، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وقفل مركزى للأبواب، وكاميرا خلفية، وبها GPS، وسبويلر خلفي، ومثبت سرعة .

- سعر جيتور تى 2 موديل 2025 الجديدة

جيتور تى 2 موديل 2025 الجديدة

تباع سيارة جيتور تى 2 موديل 2025 الجديدة داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 880 ألف جنيه .

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