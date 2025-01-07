نموذج في التفاني.. رئيس الشيوخ ينعي وفاة الفريق جلال هريدى

نعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله الفريق جلال هريدى عضو مجلس الشيوخ و رئيس حزب حماه الوطن

وجاء نص البرقية كما يلي :

بقلوب مؤمنة وراضية بقضاء الله وقدره، ينعي مجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله، النائب الفريق جلال هريدي عضو المجلس ورئيس حزب حماة الوطن ، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد أن أدى رسالته وقدم مسيرة حافلة بالعطاء والجهد الدؤوب والاخلاص لقضايا وطنه.



لقد كان الفقيد الراحل أحد أبطال القوات المسلحة البواسل ، ومؤسس سلاح الصاعقة ، شارك في العديد من الحروب التي خاضتها مصر ، كما أثرى الحياة السياسية والبرلمانية بمواقفه الوطنيه المشهودة ، وكفاحه المشرف في العديد من مجالات العمل الوطني ، وكان نموذجاً يقتدى به في خدمه بلاده وتفانيه في الجهد والعمل في كافة المواقع التي شغلها طوال حياته.



ندعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.و إنا لله وإنا إليه راجعون