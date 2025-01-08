أخبار السيارات| امرأة تدمر سيارة حبيبها بصواريخ الكريسماس.. ملك إنجلترا يوّرث أبناءه سيارة كلاسيكية من الستينيات

نشر موقع صدى البلد مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصرية.

يتجاهل العديد من الناس تحذيرات الروشتة الطبية المرفقة داخل علبة الدواء التي تشدد في كثير من الأحيان على "عدم قيادة السيارة أثناء تناول هذا الدواء".

تتمتع العائلة المالكة البريطانية بتاريخ طويل مع السيارات الفاخرة والعريقة، ومن بين أبرز السيارات في مرآبها، نجد سيارة MGC GT، التي ارتبطت بشخصية الملك تشارلز الثالث منذ شبابه.

بعد فوزها بالمركزين الأول والثاني في رالي المغرب، تستعد داسيا ساندرايدر لخوض مغامرة جديدة في واحد من أصعب التحديات الرياضية في العالم: رالي داكار 2025.

يمتلك المشاهير سيارات تعكس شخصياتهم واهتماماتهم، ومنهم من فضل الغرابة أو القيمة التاريخية في اختياراته. دعونا نستعرض خمسًا من أغرب وأقدم السيارات التي امتلكها المشاهير:

في موسم الأعياد، يميل الناس إلى التعبير عن فرحتهم بطرق غير تقليدية، لكن ما فعلته مستخدمة TikTok «إيلا بالين» أثار الكثير من الجدل.



