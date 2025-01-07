قبل ساعات من عرضه.. تفاصيل مسلسل إقامة جبرية

قبل ساعات من بدء عرض مسلسل “إقامة جبرية”، تترقب الجماهير انطلاق هذا العمل الجديد الذي يضم كوكبة من النجوم.

قصة إقامة جبرية

تجسد هنا الزاهد، في مسلسل إقامة جبرية، شخصية صيدلانية تلجأ للطب النفسي بعد وفاة زوجها، وتذهب هنا الزاهد إلى العيادة الطبية بناء على طلب الدكتورة النفسية التي تجسد شخصيتها الفنانة صابرين، وتتعرف خلال الأحداث على محمد الشرنوبي، الذي يقدم دور ابن صابرين وتبدأ سلسلة من الأحداث غير المتوقعة.

معلومات عن إقامة جبرية

المسلسل مكون من 10 حلقات ويتم عرضه حصريا على منصة واتش أت ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج ومن المفترض أن يتم عرضه ٨ يناير الجاري.

بوسترات المسلسل

طرحت منصة watch it البوسترات المنفردة لأبطال مسلسل “إقامة جبرية”.

أبطال مسلسل إقامة جبرية

مسلسل إقامة جبرية من بطولة: هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمد دسوقي، .

صابرين ومسلسل إقامة جبرية

وفى وقت لاحق، كشفت الفنانة صابرين عن سر انجذابها لدورها فى مسلسل إقامة جبرية.

وقالت صابرين لـ صدى البلد: "هناك اختلاف كبير بين دورى فى مسلسل "إقامة جبرية" و"مسار إجبارى"، حيث أقدم فى العمل الأول شخصية دكتورة نفسية تحاول الوصول لمعالجة بعض الشخصيات فى العمل، وهو دور جديد ومختلف عن الأعمال التى قدمتها من قبل أيضا، وهذا كان سببا رئيسيا فى مشاركتى بالعمل، حيث يحمل كثيرا من التفاصيل المختلفة، ومختلف تماما عن دورى فى "مسار إجبارى" الذى أقدم فيه شخصية الأم