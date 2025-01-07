أردوغان: لابد للدول والمنظمات التعاون مع سوريا بشكل كامل من أجل نهضتها

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على ضرورة التعاون الكامل بين الدول والمنظمات الدولية مع سوريا من أجل دعم نهوضها وإعادة إعمارها بعد سنوات من الصراع.

جاء ذلك في تصريحاته الأخيرة التي تناولت التطورات في المنطقة وأوضاع الجار السوري.

وأضاف أردوغان: "سندعم الإخوة السوريين سياسيًا واقتصاديًا، ومن يرغب منهم في العودة إلى بلاده سيعود بطريقة محترمة، ونحن ملتزمون بتقديم الدعم اللازم لهم في هذا الصدد".

وأشار الرئيس التركي إلى أن سوريا بحاجة إلى استراتيجيات طويلة المدى للإصلاح، مؤكدًا أن تركيا ستظل ملتزمة بتقديم الدعم اللازم لجارتها السورية. وقال: "سنقوم بما يجب لدعم سوريا في هذه المرحلة الحرجة، فمستقبلها جزء من أمن واستقرار منطقتنا".

وفيما يتعلق بالتهديدات الإرهابية، شدد أردوغان على أن "لا مكان للإرهاب في بلادنا أو في هذه المنطقة"، مضيفًا أن تركيا حصلت على "فرصة تاريخية للقضاء على الإرهاب تمامًا مع بداية الثورة السورية".

وأكد: "سنواصل العمل بكل قوة للقضاء على الإرهاب، سواء داخل أراضينا أو في المناطق المجاورة، لضمان الأمن والسلام لكل شعوب المنطقة".

من جانب آخر، أعرب الرئيس التركي عن التزام بلاده في محاربة التنظيمات الإرهابية بكافة أشكالها، مشددًا على أن "الاستقرار في سوريا والمنطقة لن يتحقق إلا بالقضاء التام على الجماعات الإرهابية التي تهدد الأمن الإقليمي".