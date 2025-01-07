أمير هشام: دغموم في طريقه لتجديد عقده مع المصري

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي الزمالك يرغب في ضم الجزائري عبدالرحيم دغموم لاعب نادي المصري، مشيرًا إلى أن هناك محاولات لإقناع اللاعب بعدم تجديد عقده، أو الرحيل إلى أي نادٍ جزائري ومن ثم التعاقد معه.

وقال هشام عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "دغموم ينتهي عقده في ختام الموسم الجاري، والزمالك يرغب في ضمه، ولا أستبعد إمكانية قيام نادي المصري بتجديد عقده، خصوصًا في ظل الاستقرار المالي، والراحة التي يشعر بها هناك، كما أنه يتقاضى راتبه بانتظام في ظل وجود كامل أبو علي".

وأضاف: "وفقا لمصادر داخل المصري، فإن اللاعب قريب من تجديد عقده والبقاء في النادي البورسعيدي".