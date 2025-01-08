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سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 8-1-2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 8-1-2025

دولار امريكي
دولار امريكي
آية الجارحي
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سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاربعاء 8-1-2025، على مستوى جميع البنوك العاملة في مصر .

واليوم هو اول عمل عقب اجازة عيد الميلاد المجيد، والتي منحها البنك المركزي للعاملين في البنوك 

كما ان امس كان إجازة أيضا  للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص.

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار في البنوك العاملة في مصر ، ضمن  نشرته الخدمية التي يقدممن خلال اسعار جميع العملات مقابل الجنيه المصري وكذلك اسعار العديد من السلع والخدمات.
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك فيصل الاسلامي  50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف المتحد  50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة  50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الاسكندرية 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 

سعر الدولار في بنك مصر 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك ابو ظبي الاسلامي 50.68 جنيه للشراء و50.78 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 50.67 جنيه للشراء و50.77 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان  


سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك نكست 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

سعر الدولار في بنك قناة السويس 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي سجل 50.61 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطني سجل 50.61 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك ابو ظبي التجاري 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 


سعر الدولار في بنك البركة  50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المصرفي العربي 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات  50.60  جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.
 

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