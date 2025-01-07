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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

الأمم المتحدة: تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا "خطوة مرحب بها"

ستيفان دوجاريك
ستيفان دوجاريك
القسم الخارجي
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صرح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأن الاحتياجات الإنسانية في سوريا ضخمة، مشيرًا إلى أن من واجب المجتمع الدولي أن يبذل كل ما في وسعه لتقديم الدعم للشعب السوري في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

وأضاف دوجاريك: "إن الوضع في سوريا يتطلب تضافر الجهود الدولية لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، وهو أمر يتطلب تحركًا عاجلًا من جميع الأطراف المعنية."

وفيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على سوريا، أكد دوجاريك أن الأمم المتحدة تشجع البلدان التي فرضت هذه العقوبات في السابق على إعادة النظر فيها، بما يتماشى مع جهود تعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأشار المتحدث إلى أن تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا يعتبر خطوة مرحب بها، حيث يسهم في تهيئة بيئة أكثر دعماً لجهود الإغاثة والتنمية.

سوريا الأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الاحتياجات الإنسانية في سوريا العقوبات المفروضة على سوريا

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