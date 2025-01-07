الأنبا مرقس يستقبل محافظ أسيوط للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

استقبل نيافة الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، سيادة اللواء الوزير هشام ابو النصر، محافظ أسيوط، والوفد الرفيع المرافق لسيادته، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، وذلك بمقر المطرانية.

للتهنئة بالعيد

وخلال اللقاء، قدم نيافة الأنبا مرقس للضيوف الكرام تعريفًا موجزًا بإيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، والتي تنتشر الكنائس بها في أربعة مراكز بالمحافظة هي: ديروط، القوصية، منفلوط، وأبنوب.

ويقوم بالخدمة الرعوية لأبنائنا عشرون كاهنًا، بجانب أربعة أديرة للأخوات الراهبات، كما تقدم الإيبارشية خدماتها الاجتماعية لكافة أبناء الشعب المصري، من خلال المدارس والمستوصفات الطبية.



وعن المناسبة المباركة، قال صاحب النيافة: إن عيد الميلاد المجيد يؤكد قيمة تضامن الله مع البشر، ويدعونا لأن نعيش التضامن معًا، لخير وطننا العزيز مصر في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكافة معاونيه المخلصين.

وفي ختام كلمته، أهدى الأنبا مرقس إلى سيادة المحافظ، وكوكبة الحضور الكريم رسالة قداسة البابا فرنسيس في يوم السلام العالمي، التي صدرت في الأول من يناير من العام الجاري، تحت عنوان "أَعفِنا مِمَّا علَينا، وامنحنا سلامك".

وفي كلمته، أكد محافظ أسيوط الدكتور هشام أبو النصر قوة العلاقة، التي تربط جموع المصريين، والتي تعد تجسيدًا حقيقيًا للوحدة والإخاء.

وأشار إلى أن جميع أبناء الوطن ينعمون بالوحدة والسلام والألفة، تحت قيادة حكيمة تسعى دائمًا إلى إرساء مبادئ المحبة والمواطنة في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، متمنيًا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة السلام والمحبة والازدهار.