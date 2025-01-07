إنجي المقدم: كان لدي قلق من قبول شخصية كاميليا في مسلسل وتر حساس

أكدت الفنانة إنجي المقدم، أنه قضيت سنة أبحث عن أدوار جديدة، لكن كل ما كان يُعرض عليّ لم يرضِ طموحي ولم يُقدم لي شخصيات تُحفزني. بعد فترة من البحث، قررت أن آخذ استراحة وفضلت الانتظار حتى يأتي دور مناسب، وكأنني منتظرة الدور ينزل عليّ من السماء".

وقالت إنجي المقدم، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “on”، أنه كان لدي قلق في البداية من قبول شخصية كاميليا في مسلسل وتر حساس، مؤكدة أن الشخصية جذبتها أكثر أثناء قراءتها وتصويرها.

وتابعت الفنانة إنجي المقدم، أن شخصية "كاميليا" بكل ما تحمله من شر جذبتها بشدة، لأنها وجدت فيها ضالتها الفنية التي كانت تبحث عنها. وأوضحت أنها خلال العامين الماضيين شعرت بالإرهاق واستنزاف الطاقة، مما جعلها بحاجة إلى "استراحة".

وأشارت إنجي المقدم إلى أن أسباب قلقها من الشخصية، قالت:"كنت قد انتهيت من مسلسل قواعد الطلاق الـ45، الذي شاركتني فيه صبا أيضًا، وكنت مرهقة جدًا من العمل على مدار 45 حلقة. لذلك كنت خائفة من الدخول في تجربة مشابهة مرة أخرى. إضافة إلى ذلك، شخصية كامليا الشريرة كانت تمثل تحديًا كبيرًا، فهي شخصية مكروهة".