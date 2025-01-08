«معلومات الوزراء»: هاتف سامسونج الذكي يحمل حاليًا شعار «صنع في مصر»

أفاد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بأن مصنع "سامسونج" في مصر يعد الأول للشركة في الشرق الأوسط وإفريقيا، وهو واحد من بين 14 مصنعًا لها حول العالم باستثمارات تبلغ حوالي 700 مليون دولار، مشيرا إلى إنتاج مصنع الشركة بمحافظة بني سويف لأجهزة هاتف محمول وتحمل حاليا شعار "صنع في مصر".



وأوضح المركز - في الإنفوجراف الذي نشره على صفحته الرسمية للتواصل الاجتماعي - أنه منذ عام 2022 وحتى عام 2024، ضخت "سامسونج" 85 مليون دولار للاستثمار في تصنيع أجهزة الموبايل والتابلت في مصر، بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 6 ملايين وحدة سنويًا لمجمع المصانع.

قائمة صادرات الصناعات الهندسية

وبين أن "سامسونج" احتلت المركز الأول في قائمة صادرات الصناعات الهندسية في مصر منذ عام 2015 وحتى الآن، ويصدر 85% من إنتاجه من شاشات التلفزيون إلى أكثر من 55 دولة انطلاقًا من مصنعه في مصر.



ولفت إلى أن "سامسونج" توظف حاليًا حوالي 5 آلاف عامل بشكل مباشر أو غير مباشر أغلبهم من سكان صعيد مصر، ومن بينهم نحو 1400 عامل في مصنع الهواتف المحمولة.